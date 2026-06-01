Angola: Les autorités de Cuvango démantèlent un site d'orpaillage

Cuvango ( — Les forces de l'ordre et de sécurité de la municipalité de Cuvango, province de Huila, ont démantelé samedi une nouvelle zone d'exploitation aurifère dans le village de Katala, dans le cadre de l'opération "Kukongolola", arrêtant 12 citoyens angolais.

Suite à la répression menée à Dongo en mai, qui a conduit à la fermeture de deux sites où travaillaient plus de 40 000 orpailleurs, la plupart d'entre eux cherchent de nouveaux lieux pour exercer cette activité illégale, notamment à Cuvango et Caluquembe.

À Cuvango, la Police nationale a saisi divers équipements utilisés pour l'exploitation illicite des ressources minérales, dont deux motos.

Selon le commandant adjoint de la Police nationale à Cuvango, l'inspecteur principal Distinto David, cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minérales, visant à préserver l'économie nationale et à renforcer l'ordre public.

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Dans le cadre d'une opération de répression économique, les autorités ont également arrêté deux personnes impliquées dans le transport illégal de carburant et de marchandises entre la province de Cubango et celle de Cunene.

Au cours de cette opération, 56 400 colis de marchandises diverses et 64 bidons d'essence de 20 litres chacun, soit un total de 1 280 litres de carburant, ont été saisis. Le transport de ce carburant était effectué sans autorisation.

Les deux individus, âgés de 35 à 41 ans et de nationalité angolaise, ont été déférés devant les autorités compétentes pour la suite de la procédure judiciaire.

Située à 356 kilomètres à l'est de Lubango, la province de Cuvango comptait environ 38 416 habitants en 2024 (données du recensement).