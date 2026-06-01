Angola: Le pays enregistre une baisse de la consommation de tabac

Luanda — L'Angola continue d'enregistrer de faibles taux de consommation de tabac, notamment par rapport à d'autres pays, a révélé ce dimanche à Luanda la directrice générale de l'Institut national de lutte contre la drogue (INALUD), Ana Graça.

La responsable a indiqué qu'en 2024, environ 16 000 personnes étaient suivies dans les centres de l'institution, contre 13 000 en 2025, ce qui démontre l'efficacité des campagnes de sensibilisation.

Dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, qui se célèbre le même jour, Ana Graça a expliqué que le pays renforçait ses programmes de prévention et de sensibilisation destinés principalement aux enfants, aux jeunes et aux familles, afin de réduire la demande et la consommation de substances nocives.

Elle a déclaré que l'Angola compte actuellement environ 100 000 fumeurs de tabac, même si nombre d'entre eux consomment simultanément d'autres substances psychotropes.

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Selon les données présentées, la tranche d'âge la plus touchée est celle des 15-45 ans, et les provinces de Luanda, Huíla, Huambo et Benguela sont celles qui comptent le plus grand nombre de consommateurs.

La directrice générale a également assuré que l'institut propose des programmes de suivi ambulatoire et hospitalier pour les patients en sevrage, avec actuellement 95 personnes hospitalisées sur une capacité de 100 lits.

Ana Graça a indiqué que l'institut, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, des organisations et les communautés, oeuvre à la mise en oeuvre d'initiatives éducatives dans les écoles et les quartiers, en menant des campagnes d'information sur les dangers du tabac et des drogues.

« Nous nous efforçons de garantir à tous, à tous les niveaux, un accès à une information standardisée afin de réduire l'offre et la demande de ces substances », a-t-elle affirmé.

Elle a par ailleurs expliqué que, dans la plupart des cas, la consommation de drogues illicites commence par l'usage de substances légales, comme les cigarettes.

« Le tabac est souvent la porte d'entrée vers d'autres drogues, comme le cannabis, la cocaïne et d'autres substances », a-t-elle signalé.

Malgré cela, Ana Graça considère comme un signe positif la baisse progressive des chiffres enregistrés par l'institut.

Elle a également plaidé pour un renforcement de la communication au sein des familles et une implication accrue des acteurs sociaux dans la diffusion des messages de prévention.

« Je demande aux familles de surveiller plus attentivement leurs enfants et de renforcer le dialogue en famille. Les médias ont également un rôle important à jouer pour informer les communautés et encourager les bonnes pratiques », a-t-elle souligné.

La Journée mondiale sans tabac, célébrée chaque année le 31 mai, a été instaurée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de sensibiliser le public aux épidémies, aux décès et aux maladies évitables liés au tabagisme.