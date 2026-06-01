Angola: Présentation de la maquette du Campus de la Jeunesse de Cunene « Olukeno »

31 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par GIZ, FCC, QCB et SB

Luanda — La maquette du Campus de la Jeunesse de Cunene « Olukeno » a été présentée à la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, lors du 3e gala annuel de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire, qui s'est tenu samedi à Luanda.

La présentation de la maquette, effectuée par le chef de projet, Camilo Seita, a été l'un des moments forts de la soirée, illustrant l'envergure et le concept de l'infrastructure, qui comprendra des espaces de formation, de loisirs et de vie sociale pour les jeunes.

Ce campus s'inscrit dans la vision de la fondation, qui vise à promouvoir des infrastructures ayant un impact social direct sur les communautés et à créer des opportunités de développement pour la jeunesse.

Lors du gala, la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a annoncé que le projet devrait être achevé dans les dix prochains jours.

Le gala, placé sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble », a permis de saluer les actions menées par la fondation ces six dernières années au profit des communautés.

Le 3e gala annuel de la Fondation Ngana Zenza s'est tenu samedi à Luanda, aux Galeries Fançony, en présence du Président de la République, João Lourenço.

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