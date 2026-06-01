Angola: Le ministère de la Santé réaffirme le renforcement des actions de formation

Ondjiva (Angola) -Le coordinateur de l'Unité de mise en oeuvre du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle (PFRHS) du ministère de la Santé, Job Monteiro, a réaffirmé vendredi à Ondjiva, dans la province de Cunene, le renforcement des actions de formation destinées aux professionnels du secteur.

Job Monteiro a fait cette déclaration lors de la visite de la Commission technique Angola-Brésil à Cunene, dont l'objectif était d'évaluer, de renforcer et d'étendre le développement des capacités, l'assistance sanitaire et la coopération institutionnelle dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays.

Selon le responsable, la mission visait à comprendre le fonctionnement des infrastructures de santé, à identifier les besoins prioritaires et à renforcer les mécanismes de coopération en matière de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle.

Il a expliqué que cette action s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence de formation des ressources humaines, qui a pour objectif de former 38 000 professionnels dans le pays.

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Job Monteiro a indiqué que, pour la première fois de son histoire, le gouvernement angolais avait sollicité un financement de 200 millions de dollars auprès de la Banque mondiale, exclusivement dédié à la formation dans le secteur de la santé.

Le responsable a souligné que, dans le cadre de la préparation de la troisième phase du programme, une collaboration était en cours avec différentes unités de santé de référence à Cunene afin de recueillir des informations sur les domaines prioritaires de formation.

« L'objectif est d'identifier, en collaboration avec les provinces, les priorités de formation pour 2027, afin de créer les conditions permettant aux professionnels brésiliens de former le personnel localement et d'inverser la tendance à l'envoi de professionnels à l'étranger », a-t-il souligné.

Il a précisé que le but est de transformer les provinces en véritables pôles de formation, afin d'assurer la continuité et la pérennité de la formation et d'atteindre l'objectif de 80 % de professionnels formés dans le pays et 20 % à l'étranger.

Il a indiqué que Cunene s'avère être un centre d'excellence en matière de formation, où des médecins, des infirmiers, des techniciens de diagnostic et des thérapeutes, des médecins généralistes et d'autres professionnels en formation postsecondaire sont actuellement en formation.

Il a assuré la disponibilité de bourses d'études internes pour les infirmiers en formation et prévoit l'inclusion des médecins en formation et des techniciens de diagnostic et de thérapie dans un avenir proche.

De son côté, le directeur de la gestion de l'éducation sanitaire au ministère brésilien de la Santé, Fabiano dos Santos, a réaffirmé l'engagement du gouvernement brésilien à soutenir le renforcement du Système National de Santé d'Angola.

Il a précisé que la coopération ne se limite pas à la formation des professionnels, mais comprend également le renforcement des capacités des unités de santé, l'expansion des services spécialisés et la consolidation d'un modèle de santé publique universel, équitable et durable.

« La formation en santé doit se dérouler au sein même des services ; tout en soignant les patients, nous formons également des professionnels, ce qui constitue un principe fondamental des systèmes de santé publique universels », a-t-il déclaré.

Le responsable a souligné les similitudes historiques, culturelles et sociales entre l'Angola et le Brésil, affirmant que les deux pays partagent l'engagement de garantir la santé comme un droit universel et non comme une marchandise.

Représentant l'Agence brésilienne de coopération (ABC), Luciano Queirós a salué la coopération angolaise en matière de santé, une initiative qui figure parmi les plus importantes entre les deux pays.

Il a indiqué que plus de 800 professionnels angolais suivent actuellement une formation dans 67 établissements publics brésiliens.

Il a réaffirmé le soutien continu apporté au plan de formation des professionnels de santé angolais, justifiant ainsi les déplacements dans différentes provinces afin de mieux répondre aux priorités locales en matière de formation.

La visite à Cunene a donné lieu à des rencontres avec des professionnels travaillant à l'hôpital général de Cunene « Général Simione Mucune », à l'hôpital provincial de Cunene, à l'hôpital municipal de Cuanhama et au centre de santé situé dans le quartier Dom Fernando Kevano.

La délégation comprenait des spécialistes de l'Agence brésilienne de coopération (ABC), du ministère brésilien de la Santé, de la Société brésilienne des services hospitaliers (HU-Brasil/EBSERH), de l'Institut national du cancer (INCA), des représentants d'universités publiques brésiliennes et des spécialistes angolais du secteur de la santé.