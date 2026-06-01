Angola: Mission Angola-Brésil en visite dans la province de Namibe

Namibe ( — La mission technique Angola-Brésil s'est rendue samedi dans la province de Namibe afin de renforcer le système national de santé et de former du personnel hautement qualifié pour garantir une couverture universelle plus efficace, inclusive et durable.

La mission a également identifié de nouvelles opportunités de coopération académique et technico-scientifique entre les deux pays, notamment l'augmentation du nombre de places disponibles pour la formation spécialisée de professionnels angolais dans les institutions brésiliennes et le renforcement des actions de renforcement des capacités menées sur le territoire national.

La visite s'est déroulée dans les principaux centres de santé de la province, en particulier dans les services de soins primaires et secondaires, où les principaux besoins du secteur à Namibe ont été présentés.

Selon Luciano Queirós, directeur de l'Agence brésilienne de coopération, cette visite s'inscrit dans le cadre d'un projet signé en 2024 visant à soutenir le gouvernement angolais dans la formation des ressources humaines en santé.

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Il s'est dit satisfait des progrès réalisés ces dernières années par le système de santé angolais, tant en termes d'infrastructures que de ressources humaines, ce qui constitue un encouragement à développer le partenariat existant.

A son tour, le directeur provincial du Bureau de la santé, Coríntios Miguel, a déclaré que cette visite avait un impact considérable sur la province, notamment sur le quotidien des formateurs qui pourront constater par eux-mêmes la réalité du terrain.

« Nous sommes sur la bonne voie, car nous comptons actuellement 18 professionnels formés dans différentes spécialités, et nous continuons d'envoyer des techniciens afin de disposer d'au moins trois ou quatre spécialistes dans chaque domaine d'expertise, selon nos besoins », a-t-il expliqué.

Il a souligné qu'à ce jour, la province compte 88 médecins en formation et un total de 341 professionnels en formation, non seulement en spécialisation médicale, mais aussi en spécialisation postuniversitaire en soins infirmiers et en techniques de diagnostic et de thérapie.