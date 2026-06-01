Afrique: Tabagisme - L'OMS appelle les États à protéger les jeunes contre la dépendance à la nicotine

Dakar — L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) exhorte les gouvernements à renforcer les mesures de protection des jeunes contre la dépendance au tabac et aux produits nicotiniques, dans un message publié à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai.

L'agence sanitaire des Nations unies dénonce les "tactiques de séduction" utilisées par l'industrie du tabac et de la nicotine pour attirer les adolescents et les jeunes adultes, en concevant des produits plus attrayants, plus faciles à utiliser et plus difficiles à abandonner, rapporte ONU Info.

L'OMS estime qu'au moins "40 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac dans le monde", sans compter que près de 15 millions d'adolescents de cette tranche d'âge utilisent déjà la cigarette électronique.

Elle pointe également "la progression de l'usage des sachets de nicotine chez les jeunes", un marché en pleine expansion soutenu par une promotion intensive sur les réseaux sociaux à travers des influenceurs, des arômes attractifs et des stratégies marketing axées sur le style de vie, selon la même source.

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L'agence onusienne en charge de la santé relève par ailleurs qu'environ 160 pays ne disposent toujours pas d'une réglementation spécifique encadrant ces produits, malgré la croissance rapide de leurs ventes à l'échelle mondiale.

Elle met en garde contre les effets de la nicotine, qu'elle qualifie de "substance hautement addictive et nocive, notamment pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes dont le cerveau est encore en développement".

Face à cette situation, elle appelle les États à "durcir les mesures antitabac" en interdisant les produits aromatisés, en renforçant l'encadrement de la publicité et de la promotion, en généralisant les espaces publics fermés sans tabac ni vapotage et en veillant à une application rigoureuse des réglementations en vigueur.

L'OMS juge possible de réduire significativement "la dépendance au tabac et à la nicotine", grâce à des politiques publiques adaptées et à une meilleure protection des jeunes générations.