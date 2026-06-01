Botswana: Akinwumi Adesina propulsé à la présidence du nouveau Diamonds for Development Fund

"Serving as President of the African Development Bank Group has been the greatest honor of my life," he said. "It has been a decade of relentless purpose, of enduring passion, and of tireless service." - African Development Bank President Akinwumi Adesina addressing a breakfast briefing with journalists at the Bank's Annual Meetings in Abidjan.

C'est un renforcement de poids pour la stratégie de diversification économique du premier producteur mondial de diamants. Neuf mois après la fin de son second mandat à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Dr. Akinwumi Adesina a été officiellement nommé président du conseil d'administration d'un nouveau véhicule financier stratégique en cours de structuration au Botswana. Cette nomination marque une étape décisive dans le partenariat historique qui lie l'État botswanais au géant minier De Beers.

L'annonce officielle a été faite conjointement par le gouvernement de la République du Botswana et la direction du groupe diamantaire De Beers le vendredi 29 mai 2026 depuis Gaborone. Dr. Akinwumi Adesina, dont le leadership à la tête de la BAD de 2015 à septembre 2025 a été largement salué à l'échelle internationale pour ses initiatives en faveur du financement des infrastructures, prend ainsi les rênes du conseil d'administration du Diamonds for Development Fund.

Ce véhicule d'investissement d'un genre nouveau est le fruit d'une coentreprise institutionnelle entre l'État du Botswana et son partenaire minier de référence. L'objectif affiché de cette entité en cours de structuration consiste à mobiliser d'importants volumes de capitaux pour propulser la diversification économique du pays. Dr. Adesina prendra formellement ses fonctions le 15 juin 2026, tandis que le fonds finalise actuellement le recrutement de ses administrateurs indépendants pour démarrer ses opérations.

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Le parcours d'un réformateur pour piloter la diversification s'annonce ainsi particulièrement stratégique pour le pays d'Afrique australe, qui cherche à maximiser la valeur de ses diamants comme ancrage pour la transformation économique, l'innovation et la participation citoyenne dans la chaîne de valeur. Pour mener à bien cette mission, le fonds s'appuie sur un économiste du développement fort de près de 40 ans d'expérience, reconnu mondialement pour ses réalisations majeures à la tête de la BAD. Sous sa direction, le capital de l'institution a connu un quadruplement historique, passant de 93 milliards à 318 milliards de dollars. De plus, la création de l'Africa Investment Forum en 2018 a permis de mobiliser plus de 225 milliards de dollars d'intérêts d'investissement pour le continent.

Cette dynamique s'est également illustrée par le lancement de la stratégie des "High 5s" en 2015, ayant transformé la vie de 565 millions d'Africains, ainsi que par le codéveloppement de la plateforme "Mission 300" avec la Banque mondiale pour raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030.

Honoré à plusieurs reprises comme Personnalité de l'année par Forbes Africa ou Homme de l'année par EMY Africa, le nouveau président du fonds entend instaurer une gouvernance transparente. Selon Al Cook, PDG de De Beers Group, ce profil d'envergure doté d'un vaste réseau mondial est idéal pour concrétiser les ambitions de création d'emplois du fonds.

Pour le ministre botswanais des Minéraux et de l'Énergie, Bogolo Kenewendo, l'arrivée d'Adesina doit permettre d'assurer la livraison du mandat audacieux du fonds. Le principal concerné a d'ailleurs partagé sa vision éthique de cette mission en affirmant que cette initiative visionnaire doit directement bénéficier au peuple du Botswana.

« Ce ne sont pas seulement les diamants qui doivent briller, la vie des populations du Botswana doit également briller », a-t-il déclaré.

En s'appuyant sur l'expertise financière et l'intégrité reconnues d'Adesina, les deux partenaires entendent faire du succès de ce fonds un modèle mondial de gestion des ressources naturelles, capable de générer une valeur durable pour les générations futures.