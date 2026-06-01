Afrique: Tunisie-Autriche - Aujourd'hui, le premier test de prestige pour les Aigles de Carthage avant le Mondial 2026

La sélection tunisienne affronte ce lundi soir l'Autriche en match amical à l'Ernst-Happel Stadion de Vienne, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi de cette rencontre de prestige sera donné à 19h45.

À quelques jours du rendez-vous mondial, ce duel face à une sélection autrichienne réputée pour sa solidité et son intensité constitue un test grandeur nature pour les hommes de Sabri Lamouchi, désireux de poursuivre leur montée en puissance et d'évaluer leur niveau face à une opposition européenne de qualité.

Pour cette confrontation, le sélectionneur tunisien devrait aligner un onze composé de Mouhib Chamekh dans les buts, derrière une défense formée d'Ali Abdi, Montassar Talbi, Dylan Bronn et Yan Valery. Au milieu de terrain, Ellyes Skhiri et Rani Khedhira devraient assurer l'équilibre, tandis que Hannibal Mejbri sera chargé de l'animation offensive.

En attaque, Elias Achouri, Sébastien Tounekti et Firas Chaouat devraient mener les offensives tunisiennes.

Cette rencontre servira également à peaufiner les derniers réglages tactiques et à renforcer les automatismes du groupe avant les prochaines échéances internationales.