Tunisie: Nageurs-sauveteurs - 2 300 recrutements nécessaires pour sécuriser les plages en été

À l'approche de la saison estivale, la protection civile a annoncé le relèvement de la prime mensuelle accordée aux nageurs-sauveteurs à 1 000 dinars, dans le cadre de sa campagne de recrutement destinée à renforcer la surveillance des plages tunisiennes.

Cette annonce a été faite lundi 1er juin 2026 par le lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef du service des opérations et du suivi à la Direction des opérations de l'Office national de la protection civile, lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale.

Le responsable a lancé un appel aux jeunes répondant aux critères requis pour déposer leurs candidatures auprès des municipalités. Les postulants doivent être âgés d'au moins 18 ans, jouir d'une excellente condition physique, être aptes aux interventions de sauvetage et maîtriser parfaitement la natation.

Khalil Mechri a précisé que les candidats retenus bénéficieront d'une formation pratique aux techniques de sauvetage, dispensée par la Protection civile. Ceux qui réussissent les évaluations intégreront directement les équipes de surveillance des plages.

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Pour la saison estivale 2026, la Tunisie a besoin de 2 300 nageurs-sauveteurs afin de sécuriser l'ensemble du littoral. Le nombre de postes de surveillance a d'ailleurs été porté de 280 en 2025 à 350 cette année.

Selon le responsable, le déploiement des nouveaux postes a été concentré sur les zones ayant enregistré le plus grand nombre de noyades au cours des dernières années, notamment dans les gouvernorats de Nabeul et de Bizerte.

Par ailleurs, la Protection civile a recensé 11 décès par noyade durant le mois de mai 2026. Depuis l'Aïd al-Adha et jusqu'à dimanche, un décès et huit opérations de secours ont également été enregistrés sur les plages tunisiennes.