Tunisie: 52 hectares de céréales décimés par des incendies depuis l'Aïd Al Adha

1 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Protection civile a enregistré 27 incendies depuis le jour de l'Aïd al-Adha jusqu'au dimanche 31 mai 2026, causant la destruction de 52 hectares de cultures de blé et d'orge, a indiqué lundi le lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef du service des opérations et du suivi à la Direction des opérations de l'Office national de la protection civile.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a précisé que les superficies ravagées demeurent relativement limitées au regard du nombre d'incendies enregistrés. Il a attribué ce résultat à la rapidité et à l'efficacité des interventions des équipes de la Protection civile.

Les principales causes de ces incendies sont les mégots de cigarettes jetés dans la nature ainsi que les étincelles produites par les moissonneuses-batteuses lors des opérations de récolte.

Afin de réduire les risques, il a appelé les agriculteurs à prendre plusieurs mesures préventives, notamment le labour des bordures des champs, l'entretien régulier des machines de récolte et le fractionnement des grandes parcelles pour limiter la propagation du feu en cas d'incendie. Il a également recommandé de disposer sur place d'une citerne d'eau ainsi que d'un tracteur équipé d'une charrue pour intervenir rapidement en cas d'urgence.

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Dans le cadre du dispositif de protection de la campagne agricole et du patrimoine forestier, la Protection civile a par ailleurs mis en place 14 centres saisonniers avancés dans plusieurs gouvernorats du pays, notamment à Jendouba, au Kef, à Siliana et à Béja.

Ces postes renforcés ont pour mission d'assurer une intervention rapide durant la période à haut risque d'incendies, marquée par les récoltes céréalières et l'élévation des températures.

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