Tunisie: Accidents de la route au pays- 18 morts et 941 blessés depuis l'Aïd Al Adha

Les accidents de la route ont fait 18 morts et 941 blessés en Tunisie depuis l'Aïd Al Adha jusqu'à dimanche 31 mai 2026, selon les chiffres communiqués lundi par la Protection civile.

698 accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le chef du service des opérations et du suivi à la Direction des opérations de l'Office National de la Protection Civile, le lieutenant-colonel Khalil Mechri a appelé les usagers de la route à faire preuve de la plus grande prudence lors de leurs déplacements, notamment en raison de la hausse continue des températures, susceptible d'accroître les risques liés à la fatigue et à l'inattention au volant.

Par ailleurs, Khalil Mechri a précisé que le délai moyen d'intervention de la Protection civile dans 69 % des zones couvertes est actuellement de 10 minutes. Il a souligné que l'institution ambitionne de généraliser ce délai de référence à l'ensemble des régions du pays afin d'améliorer davantage l'efficacité des secours et la prise en charge des victimes.