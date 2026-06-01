Tunisie: Arrivée aujourd'hui du premier vol de retour des pèlerins à Tunis-Carthage

1 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le coup d'envoi de la phase de retour des pèlerins tunisiens des Lieux saints a été donné ce lundi 1er juin 2026. Le premier vol de rapatriement est attendu aujourd'hui à l'aéroport international de Tunis-Carthage.

En prévision de cet événement, l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) a publié, ce dimanche 31 mai, le programme complet des vols retour pour cette saison du Hajj 1447 de l'hégire (2026). Ce plan de vol coordonne l'arrivée des différents contingents de pèlerins à travers l'ensemble des aéroports tunisiens.

22 vols programmés par Tunisair

De son côté, la compagnie nationale Tunisair avait précédemment annoncé que la phase de retour s'étalerait sur deux semaines, soit du 1er au 14 juin 2026. Au total, le transporteur national assurera 22 vols de rapatriement, qui décolleront depuis les aéroports de Médine et de Djeddah en Arabie saoudite pour ramener les pèlerins tunisiens au pays.

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