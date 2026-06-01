Tunisie: Zembra et Zembretta - Des atteintes aux nids du goéland d'Audouin menacent la saison de reproduction

L'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL) a alerté, dimanche, sur plusieurs infractions et atteintes récemment constatées visant les poussins et les nids du goéland d'Audouin dans le parc national de Zembra et Zembretta. Ces actes représentent une menace directe pour le succès de la saison de reproduction de cette espèce marine rare et protégée.

L'APAL a précisé que cette période de l'année correspond à la saison de nidification du goéland d'Audouin, une espèce emblématique du patrimoine naturel tunisien qui trouve refuge sur les îles de Zembra et Zembretta pour se reproduire.

L'agence a mis en garde contre toute manipulation des oiseaux sauvages, qu'il s'agisse de poussins ou d'individus adultes, soulignant que de tels comportements perturbent leur habitat naturel et peuvent également exposer les personnes à des maladies ou virus potentiellement transmissibles.

Elle a également rappelé l'interdiction de s'approcher des nids ou des jeunes oiseaux, de les déplacer ou encore de prendre des photographies à proximité. L'APAL a insisté sur le fait que tout accostage ou débarquement sur les côtes du parc national de Zembra et Zembretta est soumis à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes.

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L'agence a enfin souligné que la préservation de la biodiversité constitue une responsabilité collective et que le respect de la réglementation en vigueur dans les espaces protégés demeure essentiel pour sauvegarder ce patrimoine naturel exceptionnel au profit des générations futures.