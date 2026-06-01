Afrique: Tunisie-Autriche - La composition probable des Aigles de Carthage pour le match amical de Vienne

La sélection tunisienne affronte ce lundi soir l'Autriche en match amical à l'Ernst Happel Stadion de Vienne, dans le cadre de sa préparation aux prochaines échéances internationales. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 19h45.

Selon les dernières indications, le sélectionneur devrait aligner une formation articulée autour de Mouhib Chamekh dans les buts. La défense serait composée d'Ali Abdi, Montassar Talbi, Dylan Bronn et Yan Valery.

Au milieu de terrain, Ellyes Skhiri, Rani Khedhira et Hannibal Mejbri devraient être chargés de l'animation du jeu, tandis qu'Elias Achouri, Sébastien Tounekti et Firas Chawat formeraient le trio offensif.

La rencontre sera arbitrée par le Français Jérémie Pignard. La composition probable de l'équipe nationale sera la suivante:

Mouhib Chamekh - Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi - Ellyes Skhiri, Rani Khedhira, Hannibal Mejbri - Elias Achouri, Sébastien Tounekti, Firas Chawat.