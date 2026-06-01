Afrique: Club Africain - Reprise des entraînements le 18 juin et stage de préparation à Aïn Draham

1 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Club Africain a fixé au 18 juin 2026 la date de reprise des activités de son équipe première de football, marquant ainsi le lancement officiel de la préparation en vue de la saison 2026-2027.

Selon les informations disponibles, la direction du club, en coordination avec le staff technique, a élaboré un programme de préparation comprenant un premier stage de présaison au centre de stages d'Aïn Draham. Celui-ci devrait débuter au cours de la deuxième semaine du mois de juillet.

Un deuxième stage est également prévu dans une région du Sahel tunisien afin de poursuivre la préparation physique et tactique de l'effectif.

Par ailleurs, plusieurs rencontres amicales figurent au programme de la présaison. Les adversaires et les dates de ces matchs seront annoncés ultérieurement par le club.

À travers ce calendrier, le Club Africain entend préparer au mieux son équipe première avant le coup d'envoi du nouvel exercice sportif.

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