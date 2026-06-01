Sénégal: Convocation de députés - Le groupe parlementaire PASTEF exige le respect de l'immunité parlementaire

Le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes hausse le ton après les convocations adressées aux députés Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna par la Division des investigations criminelles (DIC). Dans un communiqué rendu public, les parlementaires dénoncent une situation qu'ils jugent préoccupante pour l'indépendance du pouvoir législatif et exigent le respect strict des garanties constitutionnelles accordées aux élus de la Nation.

Au coeur de leur réaction figure la question de l'immunité parlementaire. Le groupe rappelle que les députés bénéficient d'une protection spécifique consacrée par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si les élus ne sont pas au-dessus des lois et peuvent être entendus dans le cadre de procédures judiciaires régulières, toute mesure coercitive doit, selon le communiqué, respecter les dispositions légales en vigueur.

PASTEF-Les Patriotes s'indigne également de ce qu'il présente comme une tentative d'interpellation du député Cheikh Bara Ndiaye par des éléments de la Section de recherches à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, quelques minutes après la clôture d'une séance plénière. Un épisode que le groupe considère comme particulièrement préoccupant au regard de la séparation des pouvoirs.

Face à cette situation, les députés de la majorité formulent trois exigences principales. Ils demandent d'abord le respect scrupuleux des procédures relatives à l'immunité parlementaire et des principes garantissant l'indépendance du pouvoir législatif. Ils réaffirment ensuite leur solidarité envers leurs collègues Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna. Enfin, ils mettent en garde contre toute instrumentalisation de la justice ou des forces de défense et de sécurité à des fins d'intimidation politique ou de restriction de la liberté d'expression des représentants du peuple.

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Le groupe parlementaire assure qu'il restera vigilant face à toute atteinte aux droits des députés et aux principes démocratiques. Il affirme poursuivre son engagement en faveur de l'État de droit, de la séparation des pouvoirs et du respect des institutions républicaines.

Dans le même communiqué, PASTEF-Les Patriotes a par ailleurs adressé ses félicitations à Ousmane Sonko pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, tout en saluant le rôle joué par El Malick Ndiaye lors de la transition à la tête de l'institution.