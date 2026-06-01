Sénégal: L'Envers du décor où l'envers et le décors ?

analyse

S’il y a un fait qui a marqué les esprits depuis l’avènement du PASTEF au pouvoir au Sénégal en 2024, c’est d’une part, l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, qui dans la foulée, a nommé Ousmane Sonko, le leader de Pastef comme premier ministre, et d’autre part, l’élection de El hadj Malick Ndiaye, jusque-là responsable de la communication de leur parti, au perchoir de l’Assemblée nationale.

La boucle était ainsi bouclée, pour dire simplement que les pouvoirs exécutifs et législatifs, les bras opérationnels de l’Etat, étaient ainsi réunis entre les mains du PASTEF, ce qui augurait d’une cohérence dans la prise en charge des enjeux de l’heure, étant entendu que les vainqueurs de l’élection présidentielle et des législatives quasiment sur les mêmes scores, disposent des coudées franches pour dérouler le programme qu’ils ont « vendu » aux électeurs sénégalais.

Deux ans après, on a vu apparaitre les premiers signes de contingence au niveau institutionnel et même économique, au point que certains observateurs avertis avaient pointé du doigt les risques de blocage au sommet de l’état. Ils n’avaient pas tout à fait tort, car les lignes de fractures s’étaient révélées dans les discours des deux têtes de l’exécutif, faisant croire à un bicéphalisme antinomique au régime présidentiel fort que connait le Sénégal depuis Senghor.

Mais jusque-là les tenants du pouvoir de part et d’autre avaient estimé qu’il s’agissait de bisbilles politiques qui nécessitaient simplement des ajustements, et que le Président de la République muni de ses prérogatives constitutionnelles, et le premier Ministre nommé par lui-même étaient en phase sur les questions essentielles de gouvernance.

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Vrai ou faux, la question est d’ores et déjà posée, au regard des différents actes politiques posés à la fois par le 1er Ministre et le Président de la République, notamment sur les engagements électoraux, comme la reddition des comptes et les choix économiques et politiques, qui d’ailleurs étaient consignés dans leur programme de campagne électorale.

Toutefois, à l’évidence, les deux protagonistes de l’exécutif jouaient à sauver les apparences, mais le « ver était déjà dans le fruit » et pour cause, le jeu politique après les législatives a produit une situation inédite dans les annales de la vie politique au Sénégal.

Le Président de la République, qui dispose du pouvoir réglementaire fort et étendu ; « il nomme aux emplois civils et militaires » aux termes de la Constitution, ne jouit pas comme ses prédécesseurs d’une majorité au Parlement, laquelle est détenue par son Premier ministre qui avait conduit la liste de leur parti et obtenu 130 députés sur les 165 que compte le parlement, contre la volonté de la coalition « Diomaye Président ».

Ceci a imposé de fait une sorte de « coexistence concurrente », dès lors que le Président de la République a voulu s’affranchir de son parti le PASTEF, dont il avait démissionné peu après son investiture, au profit de la coalition « Diomaye Président », et dont, le PASTEF était le socle. Résultat des courses, le PASTEF qui est allé seul aux législatives pour donner à la mouvance présidentielle une majorité qualifiée, s’est redéployé autour d’une nouvelle coalition dénommée APTE.

La coexistence des deux coalitions au pouvoir ne s’est pas faite sans accrocs, qui ont même miné les hautes sphères du pouvoir d’état, à travers une communication pour le moins désastreuse, jusqu’au décret n°2026 – 1128 du 22 Mai 2026, mettant fin aux fonctions du 1er Ministre Ousmane Sonko.

Fallait-il s’y attendre ? Oui, en ce sens que les divergences étaient devenues certes importantes, mais certains dans la coalition du président de la République y ont travaillé pour bien entendu accéder aux responsabilités, notamment avec les places qui seraient libérées. Toutefois, la cessation des fonctions du 1er ministre Ousmane Sonko, au-delà du rituel qui caractérise la marche des institutions, impliquant à intervalles réguliers des rotations à la tête des institutions de l’Etat, ouvre une perspective tout à fait inédite dans l’évolution de la démocratie sénégalaise. Un test de résilience.

L’exécutif est aujourd’hui dans une position singulière où elle se trouve en face d’une double opposition interne d’abord, avec une frange importante de « Diomaye Président » composée par Pastef et ses alliés, et ensuite externe composée de tous les autres partis des candidats à la présidentielle qui ont été soit recalés ou défaits et certains mouvements politiques.

Les risques d’une impasse institutionnelle sont réels, car le Premier Ministre limogé le 22 Mai dernier, s’est retrouvé 4 jours après Président de l’Assemblée nationale, 2ème personnalité de l’Etat, à la faveur d’un vote favorable de sa majorité parlementaire. La logique politique voudrait, pour éviter le syndrome du président français Emmanuel Macron, élu sans majorité, qui aujourd’hui peine à faire voter son budget, ou à avoir recours à un vote de confiance, qui dans le cas du président Diomaye Faye risque d’entrainer des motions de censure en cascade, devant une Assemblée nationale à priori en désaccord avec sa politique.

Ainsi donc, le Sénégal va inaugurer une ère de dialogue institutionnel, et engager une nouvelle pratique de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, apte à bâtir un socle commun, pour appliquer les politiques publiques et satisfaire à ses engagements internationaux.

Le nouveau gouvernement dont la liste des membres est attendue dans les prochaines heures nous édifiera sur le futur stable ou mouvementé du régime de Diomaye Faye qui naguère avait polarisé tous les espoirs.