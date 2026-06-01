Tunisie: Finale de la coupe de Tunisie - EST-ESZ (1-0) - L'EST conserve son bien

Match polémique et moyen avec un but de Rafiâa précédé d'une faute de Danho sur Diallo. L'EST sauve sa saison.

Pour une finale de Coupe, ce n'était pas une vraie apothéose. Une finale monotone, très nerveuse et entachée de tension, surtout après le but de Rafiâa à la 61'. Quelque temps auparavant, Danho subtilise la balle à Rjili et se présente face à Charfi qui sauve en corner. Le corner joué, cafouillage dans les six mètres et Charfi qui tombe, et Rafiâa reprend d'un tir dévié par Adepoju et marque un but litigieux. L'ESZ conteste, mais la VAR de Mejdi Bellagha le confirme. D'après les images TV, et d'après aussi la moviola de la chaîne d'Al Kass, il y a une faute de Danho (poussette) sur Diallo qui a déséquilibré Charfi. On en reste 8' avec des rixes entre les joueurs et une énorme contestation envers Nidhal Ltaief, l'arbitre du match.

Dans l'ensemble, une première mi-temps fermée et équilibrée où l'EST n'a pas su varier ses manoeuvres avec Konaté et Boualia lents. Seul Danho, actif avec ses appels, a créé le danger avec un tir à la 42' mais son tir est capté par Charfi. L'ESZ malchanceuse avec la double sortie prématurée de David et Dhaflaoui sur blessures. Tout l'entrejeu sudiste était handicapé et la seule dangereuse action de l'ESZ était de Rahmani (45+5') qui a lobé Memmiche mais ce dernier était là.

La différence physique

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Cette victoire de l'EST est surtout physique : on a vu dans le premier quart d'heure de la seconde période une supériorité de Rafiâa et ses coéquipiers. Les camarades de Kassab sont revenus, eux, émoussés et ont perdu de leur vivacité. Et quand Ogbelu, Jebali et Sasse sont entrés, on a pu mesurer l'écart physique.

Sauf que l'ESZ a tenté avec orgueil de profiter du recul de l'EST pour se créer quelques situations dangereuses à la fin du match, mais à chaque fois, Rahmani et Adepoju ont manqué de précision. Jlassi et Meriah, pas très sûrs d'eux, ont pu respirer avec la présence d'Ogbelu. L'ESZ ne pouvait pas surprendre l'EST avec une ossature aussi lessivée et en manque de jus.

Une finale qui permet à l'EST de sauver sa saison et d'atténuer l'amertume de l'échec en championnat, alors que pour l'ESZ, c'est un parcours honnête. Les absences, la fatigue, la supériorité physique de l'EST et aussi l'erreur arbitrale sur le but, expliquent la défaite. Encore une fois, Nidhal Ltaief rate sa sortie lui et Mejdi Bellagha à la VAR (un second carton jaune sur Diallo ignoré à la fin du match).

Dommage que nos arbitres deviennent si maladroits. Pour la finale, c'est à oublier sans aucun doute tellement le niveau du match était médiocre. Bracconi gagne des points et préserve son invincibilité. Va-t-il convaincre les dirigeants de l'EST pour le confirmer comme entraîneur ?