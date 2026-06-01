Tunisie: Béja - Vaste opération de nettoyage de la plage de Zouaraa

Une vaste campagne de nettoyage a été organisée dimanche 31 mai sur la plage de Zouaraa, dans la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja), dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2026.

Cette initiative a réuni les autorités locales, des composantes de la société civile ainsi que de nombreux bénévoles mobilisés pour assainir le littoral et améliorer l'accueil des estivants durant l'été prochain.

L'opération s'inscrit dans une série d'actions de nettoyage et d'aménagement programmées sur les plages de Nefza ainsi que dans d'autres zones touristiques de la région. Elle fait également partie du projet « Orange Clean Up Tour », destiné à soutenir les efforts de protection de l'environnement, à promouvoir une culture de préservation du cadre de vie et à lutter contre la pollution plastique.

Au cours de cette campagne, les participants ont procédé à la collecte et à l'évacuation de différents types de déchets disséminés sur la plage. Des travaux d'aménagement du chemin d'accès à la mer ont également été réalisés afin de faciliter l'accès des visiteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'association Tounes Clean Up a pris part à cette opération aux côtés de plusieurs bénévoles, contribuant ainsi à l'amélioration de l'aspect esthétique du site et à la préservation de l'écosystème marin et côtier.

Les organisateurs ont indiqué que d'autres activités environnementales seront menées tout au long de la saison estivale afin de renforcer la protection du littoral et de sensibiliser le public à l'importance de la préservation des espaces naturels.