Afrique: Mercato - Le Club Africain cible un cadre offensif de l'Espérance

Le nom d'Achraf Ben Dhiaf figure parmi les joueurs suivis par le Club Africain en vue du prochain mercato estival, alors que le club de Bab Jedid cherche à renforcer son secteur offensif avec des éléments capables d'apporter une réelle plus-value.

L'intérêt du Club Africain pour l'ailier de l'Espérance Sportive de Zarzis intervient après les performances remarquées qu'il a réalisées au cours de la saison écoulée, durant laquelle il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents de son équipe.

Au total, Ben Dhiaf a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues, entre le championnat de la Ligue 1 et la Coupe de Tunisie. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive, confirmant sa capacité à faire la différence dans le secteur offensif.

Les prochains jours devraient permettre d'évaluer l'évolution de ce dossier et le degré de sérieux des discussions entre les différentes parties, alors que l'intérêt pour les services du joueur ne cesse de croître à la suite de sa saison réussie.