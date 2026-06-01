Tunisie: Coupe du Monde 2026 - Le Mondial de la dernière chance pour les grandes figures du football

La Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pourrait marquer la dernière apparition mondiale de plusieurs grandes figures du football international. À l'approche du rendez-vous nord-américain, de nombreux joueurs emblématiques arrivent progressivement au terme de leur carrière internationale et ambitionnent de quitter la scène sur une ultime performance de haut niveau.

Parmi les stars les plus attendues figure l'Argentin Lionel Messi. Champion du monde en 2022 et considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, le capitaine de l'Albiceleste pourrait disputer son dernier Mondial à 39 ans. Même si son avenir international reste incertain, sa présence constituerait l'un des événements majeurs du tournoi.

Le Portugais Cristiano Ronaldo devrait également vivre sa dernière Coupe du Monde. À 41 ans durant la compétition, le quintuple Ballon d'Or continue de nourrir l'ambition de mener une dernière fois le Portugal dans une grande aventure mondiale. Son expérience et son leadership restent des atouts importants pour la sélection lusitanienne.

Du côté de la France, N'Golo Kanté pourrait lui aussi approcher de sa dernière participation mondiale. Figure majeure du sacre de 2018, l'international français représente encore une référence au sein des Bleus grâce à son expérience des grandes compétitions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Croate Luka Modric pourrait également faire ses adieux à la Coupe du Monde après une carrière exceptionnelle marquée notamment par la finale de 2018 et plusieurs parcours historiques avec la Croatie. Malgré son âge, le Ballon d'Or 2018 continue d'évoluer à un très haut niveau.

Le Brésilien Neymar pourrait lui aussi disputer son ultime Mondial. Longtemps considéré comme le leader technique de la Seleção, l'attaquant brésilien rêve toujours d'offrir une sixième étoile à son pays avant la fin de sa carrière internationale.

D'autres cadres emblématiques comme Mohamed Salah avec l'Égypte, Kevin De Bruyne avec la Belgique ou encore Harry Kane avec l'Angleterre pourraient également vivre leur dernière grande aventure mondiale.

Au-delà de l'enjeu sportif, le Mondial 2026 s'annonce ainsi comme un moment chargé d'émotion pour toute une génération de joueurs qui ont marqué le football mondial durant plus d'une décennie et qui tenteront de conclure leur parcours international sur une note mémorable.