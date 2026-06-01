Sabri Lamouchi comptera sur ce match et celui de la Belgique pour entériner des choix d'hommes et de plans avant le mondial.

La sélection tunisienne s'est envolée samedi après-midi, depuis l'aéroport de Tabarka, pour Vienne où elle affronte ce soir (19h45) son homologue autrichienne en match amical de préparation pour la Coupe du monde 2026.

Avant leur départ, les joueurs ont effectué, le matin, une ultime séance d'entraînement au centre de stages de Tabarka. La veille, les joueurs avaient pris part à une réunion technique portant sur les récentes évolutions des lois du jeu ainsi que sur les technologies qui seront déployées durant le Mondial 2026. Une session d'information consacrée aux procédures de contrôle antidopage, menée en collaboration avec l'Agence nationale antidopage (Anad), a également été organisée.

Idées claires

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Face à l'Autriche, et puis la Belgique samedi, Sabri Lamouchi ne va pas s'amuser à opérer une forte rotation dans son effectif. Le temps presse avant le mondial, il n'y a plus le luxe de tester des joueurs ou des configurations de jeu. A part trois ou quatre postes, les choix et les idées de Lamouchi, qu'il essaye de cacher jusqu'à la dernière minute, doivent être clairs dans sa tête.

Ce soir, on verra sûrement l'esquisse de la formation-type qui jouera le premier match contre la Suède au mondial. L'objectif est de gagner en automatisme et en complémentarité en deux semaines et en deux tests amicaux. Néanmoins, même s'il on s'attend à un certain renouveau dans l'équipe par rapport au passé, Lamouchi devrait conserver certains cadres qui sont là depuis des années tels que Skhiri, Mejbri, Talbi, Abdi ou Valéry qui ont l'avantage de jouer ensemble et de se familiariser avec l'équipe nationale.

D'autres nouveautés sont attendues tels que Rani Khedhira ou Tounekti qui semble, cette fois, avoir sa chance. Elloumi aussi peut être la carte gagnante en pointe de l'attaque, alors que dans les bois, Mouhib Chamekh devrait être le premier choix, lui qui a gagné des points depuis la tournée américaine en mars dernier.

Bref, ce premier test amical de l'équipe de Tunisie avant le mondial est une opportunité pour juger l'état de forme des joueurs et pour connaître l'ossature de l'équipe à lancer en coupe du monde. Le peu de temps de préparation n'a pas permis de tout changer, mais la touche Lamouchi devrait être là, du moins au niveau du casting.