Lors d'une conférence de presse donnée ce matin du 1er juin 2026 consacrée au calendrier et aux modalités des examens nationaux de la session 2026, le directeur général des examens, Mohamed Mili, a officiellement présenté la feuille de route des examens nationaux pour la session 2026.

Entre les dates des épreuves, les échéances des résultats et la cartographie détaillée des 162 435 candidats au baccalauréat, le calendrier est désormais fixé pour les trois grands rendez-vous scolaires de l'année. Face aux situations de handicap, de maladie ou d'incarcération, l'État adapte également ses centres et ses sujets pour garantir à chaque candidat un accès équitable aux épreuves.

Le calendrier officiel des épreuves et des résultats

L'administration a calé précisément les périodes d'examens et de délibérations pour chaque concours :

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Baccalauréat (Session principale) : Épreuves les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026. Les résultats seront proclamés le mardi 23 juin 2026.

Baccalauréat (Session de contrôle) : Épreuves les 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2026. Les résultats seront annoncés le dimanche 12 juillet 2026.

Brevet de fin d'études de l'enseignement de base (Général et Technique) : Épreuves les 18, 19 et 20 juin 2026. Les résultats seront publiés le 6 juillet 2026.

Concours d'accès aux collèges pilotes (Sixième) : Épreuves les 22, 23 et 24 juin 2026. Les résultats seront communiqués le vendredi 10 juillet 2026.

Les candidats au Bac 2026

Pour cette session, 162 435 candidats sont sur la ligne de départ. La répartition des effectifs met en lumière des tendances fortes sur l'origine scolaire, le choix des filières et la démographie des candidats.

Répartition par type d'enseignement :

Lycées publics : 135 274 candidats

Lycées privés : 18 943 candidats

Candidats libres : 8 218 candidats

Répartition par sections ;

Économie et Gestion : 56 201 candidats

Sciences expérimentales : 28 780 candidats

Lettres : 26 685 candidats (filière en recul)

Sciences techniques : 21 677 candidats

Sciences informatiques : 18 916 candidats

Mathématiques : 8 112 candidats (filière en recul)

Sport : 2 064 candidats

Répartition par genre :

Filles : 62% des effectifs (soit 100 900 candidates)

Garçons : 38% des effectifs (soit 61 535 candidats)

Le point sur le Brevet et le concours des collèges pilotes

Les données statistiques révèlent des dynamiques distinctes pour les autres examens nationaux :

Brevet de fin d'études de l'enseignement de base général : 32 004 candidats sont inscrits cette année. Ce chiffre affiche une baisse de 1 163 candidats par rapport à la session 2025 et ne représente plus que le cinquième (20 %) de l'ensemble des élèves inscrits en classe de neuvième année.

Brevet de l'enseignement de base technique : Cette filière enregistre un effectif marginal avec seulement 203 candidats.

Concours d'accès aux collèges pilotes (Sixième) : La compétition s'annonce particulièrement sélective avec 62 450 élèves inscrits pour seulement 3 058 places disponibles à l'échelle nationale.

Mesures exceptionnelles : l'équité des chances en action

Afin d'assurer le principe d'équité et d'adaptation aux situations de handicap ou de vulnérabilité, le ministère a validé plusieurs dispositifs d'aménagement d'épreuves :

Agrandissement de la police de caractère : Cette mesure d'accessibilité visuelle concerne 132 candidats au baccalauréat et 16 élèves du brevet.

Sujets en braille : L'administration adapte les examens pour 54 candidats non-voyants.

Temps additionnel (Tiers-temps) : Une rallonge d'un tiers du temps réglementaire est accordée à 1 127 candidats au baccalauréat en raison de leur situation médicale.

Examens en milieu carcéral : Des centres d'examen spécifiques sont mis en place à l'intérieur des prisons pour permettre à 30 candidats détenus de passer leurs épreuves.

Enfants de la lune : Des dispositions sanitaires et environnementales de haute précision sont déployées pour 3 candidats touchés par le Xeroderma pigmentosum dans trois commissariats régionaux à l'éducation. Ils bénéficieront de salles d'examen climatisées et dotées d'un éclairage spécialisé protecteur contre les rayons ultraviolets.