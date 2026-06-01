Tunisie: Tabarka - Arrivée d'un premier vol charter de 190 touristes polonais

L'aéroport international de Tabarka-Aïn Draham a accueilli, ce lundi matin 1er juin 2026, son tout premier vol touristique de la saison en provenance de Pologne, avec 190 passagers à son bord. Organisée par une compagnie aérienne et un tour-opérateur étrangers, cette liaison marque le coup d'envoi officiel de la saison estivale dans la région. Selon le commissaire régional au tourisme de Tabarka-Aïn Draham, Issa Marouani, il s'agit d'un événement inédit qui confirme l'attractivité croissante de cette destination auprès des marchés internationaux.

Les touristes arrivés par ce vol ont choisi de séjourner dans différents établissements hôteliers de la région. Pour les autorités touristiques locales, cette opération représente une opportunité majeure de renforcer le rayonnement international de Tabarka et de l'inscrire durablement dans les programmations d'été des grands voyagistes. Elle témoigne également de l'intérêt grandissant des professionnels du secteur pour le riche potentiel naturel, environnemental et culturel de cette zone touristique en pleine expansion.

Cette dynamique est appelée à se consolider tout au long de la saison. Les rotations aériennes vont en effet se poursuivre au rythme de deux vols hebdomadaires à l'aéroport de Tabarka-Aïn Draham jusqu'à la première semaine d'octobre 2026. En plus de la ligne connectant la Pologne, une seconde liaison régulière sera mise en place pour acheminer des vacanciers en provenance de la République tchèque.