Tunisie: Bac 2026 - Cette année, des mesures très sévères contre les fraudeurs

À l'approche du coup d'envoi du Baccalauréat 2026 en Tunisie, le ministère de l'Éducation durcit le ton contre la fraude. Tout téléphone portable introduit en salle d'examen sera immédiatement détecté et sanctionné, tandis que les brouilleurs d'ondes, jugés inefficaces, sont définitivement abandonnés.

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé un dispositif de tolérance zéro contre la triche lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 1er juin 2026. À deux jours du lancement de la session principale prévu ce mercredi 3 juin, le ministre a affirmé que les téléphones infiltrés dans les centres d'examen seraient repérés en temps réel. Un plan national de lutte contre la fraude a été déployé, promettant une application ferme et stricte de la loi, sans injustice mais avec la plus grande rigueur.

Ce tournant réglementaire marque également la fin de l'utilisation des technologies de brouillage. Interrogé sur ce point, Noureddine Nouri a tranché en qualifiant cette ancienne expérience d'échec, confirmant qu'elle ne serait plus jamais reconduite. Face à ces mesures renforcées, le ministre a lancé un appel pressant aux parents d'élèves, les exhortant à sensibiliser leurs enfants afin de les éloigner de toute situation suspecte ou tentative de fraude.

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Sur le plan logistique et organisationnel, le ministère et l'ensemble des structures concernées se déclarent pleinement opérationnels pour garantir le bon déroulement des épreuves. Le directeur général des examens, Mohamed Mili, a rassuré sur le fait que toutes les conditions de sécurité et de confort étaient réunies pour accueillir les candidats de cette session.

Cette édition 2026 se distingue enfin par des profils remarquables parmi les candidats. Les statistiques officielles révèlent un écart générationnel inédit : le doyen de l'examen est un candidat de 75 ans qui concourt dans la section Sport, alors que la plus jeune candidate, inscrite dans la section Mathématiques, est âgée de seulement 16 ans.