Tunisie: Baccalauréat 2026 - Le ministère de l'Éducation impose le silence autour des centres d'examen

À quarante-huit heures du coup d'envoi de la session principale du baccalauréat 2026, le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé une batterie de mesures exceptionnelles pour garantir la bonne tenue des examens en optimisant l'atmosphère pour les candidats. Entre la mise en veille des activités bruyantes à proximité des centres d'examen et une tolérance zéro face à la triche et des profils de candidats atypiques, la Tunisie se tient prête pour ce rendez-vous national crucial.

Le calme absolu

S'il y a bien une annonce phare de la conférence de presse tenue ce lundi 1er juin 2026, c'est incontestablement celle qui indique que l'État fait la chasse aux nuisances sonores. Et ce, afin d'offrir un environnement de travail optimal aux futurs bacheliers. En effet, le ministre de l'Éducation a ordonné la suspension d'absolument toutes les activités susceptibles de déranger la concentration des élèves autour des centres d'examen. Cette condition inclue les marchés hebdomadaires situés à proximité immédiate des centres d'examen qui seront mis à l'arrêt. Dans ce cadre, un accord ferme a été conclu avec les gouverneurs des différentes régions pour appliquer cette trêve, et de façon stricte, durant toute la période des épreuves.

Une logistique rodée et une guerre contre la triche

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Pour ce qui est du niveau des préparations, M. Noureddine Nouri s'est montré particulièrement rassurant en indiquant des plans organisationnels et logistiques mis en place par son département. Il a ajouté que l'ensemble des structures étatiques partenaires sont sur le pied de guerre. A ce titre, le ministre a tenu à lancer un avertissement clair aux éventuels tricheurs annonçant l'installation de moyens infaillibles qui ont été déployés afin d'éradiquer la fraude. Il s'agit, note-t-il, d'un plan national de lutte contre la triche spécialement élaboré pour sanctuariser l'équité des chances entre tous les candidats cette année.

Des candidats ayant entre 16 et 75 ans

Les épreuves de cette session principale débuteront ce mercredi 3 juin 2026. Le directeur général des examens, Mohamed Mili, a réitéré l'engagement des autorités à sécuriser le bon déroulement de cette session. Il a, dans ce cadre, des données marquantes sur la diversité des profils des candidats au bac de cette année. En effet, la Tunisie verra concourir son candidat le plus âgé, un citoyen de 75 ans inscrit dans la section « Sport ». À l'autre extrémité du tableau des âges, la plus jeune candidate de cette session est une jeune fille d'à peine 16 ans qui affrontera les épreuves dans la section « Mathématiques ».