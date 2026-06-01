Tunisie: Baccalauréat 2026 - Le candidat le plus âgé a 75 ans et la plus jeune candidate 16 ans

Les épreuves de la session principale de l'examen du baccalauréat débuteront ce mercredi 3 juin 2026 pour un total de 162 435 candidats. Lors d'une conférence de presse dédiée aux examens nationaux, le directeur général des examens, Mohamed Mili, ainsi que le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, ont réaffirmé la préparation totale de leurs services pour assurer le bon déroulement des épreuves dans des conditions optimales. Les candidats attendront le 23 juin 2026 pour la proclamation officielle des résultats de cette session.

Cette session se distingue particulièrement par des profils atypiques qui illustrent la diversité des candidats de cette année. Le doyen de l'examen est un homme de 75 ans inscrit dans la section Sport, tandis que la benjamine est une jeune fille de 16 ans seulement, issue de la section Mathématiques. Parmi les candidats aux besoins spécifiques, l'examen verra également la participation de trois « enfants de la lune ». De plus, dans le cadre des mesures exceptionnelles d'inclusion, trente candidats passeront leurs épreuves au sein même des établissements pénitentiaires.

Sur le plan démographique et statistique, la répartition de cette session met en évidence une nette prédominance féminine, les filles représentant 62 % du total des inscrits contre 38 % pour les garçons. Mohamed Mili a par ailleurs fait état d'un recul du nombre de candidats dans trois filières majeures, à savoir les sections Lettres, Mathématiques et Sciences expérimentales.

Pour ce qui est de la provenance des candidats, la grande majorité est issue du secteur public avec 135 274 élèves des lycées publics. L'enseignement privé fournit quant à lui 18 943 candidats, alors que les candidatures libres, enregistrées à titre individuel, s'élèvent à 8 218 participants pour cette session 2026.

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