Tunisie: Drame de Meknassy - Badreddine Gammoudi démonte les rumeurs et dénonce l'absence des médecins dans la région

L'intoxication alimentaire qui a coûté la vie à deux personnes dans la région de Sidi Bouzid, ne cesse de faire l'objet de moult spéculations. Afin d'apporter de la lumière sur cette affaire, le député Badreddine Gammoudi est intervenu pour démentir bien des rumeurs incriminant la pastèque ou la rue sauvage. Tout en appelant à attendre les conclusions scientifiques, le député a dénoncé un cruel manque des services médicaux des régions intérieures tout en pointant du doigt une incompétence administrative qui paralyse les hôpitaux locaux.

La pastèque innocentée

De fait, l'intervention du député Badreddine Gammoudi ce matin du lundi 1er juin 2026 sur les ondes de la radio Jawhara FM s'est présentée telle une réponse à la polémique qui n'a pas cessé de prendre de l'ampleur quant à l'intoxication de plusieurs membres d'une même famille. L'élu a laissé entendre que tout ce qui se propage sur les réseaux sociaux sur cette affaire n'a pas lieu d'être, qualifiant les accusations des pastèques ou de rue sauvage (fijel) de « totalement infondé ». Gammoudi a exhorté l'opinion publique à cesser toute spéculation et à de ne croire qu'aux résultats des analyses médicales et aux rapports d'autopsie.

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Pour appuyer ses propos, le député a révélé s'être entretenu directement avec les proches des victimes qui sont actuellement en réanimation. « Ces derniers ont catégoriquement nié avoir consommé les produits incriminés notamment la pastèque ou de rue sauvage ». À ce stade de l'enquête, le député semble plutôt pencher pour une contamination domestique. « L'usage accidentel d'un ustensile de cuisine usagé ayant auparavant contenu des produits de nettoyage ou des pesticides agricoles est une hypothèse qui reste plausible, mais qui elle aussi, devrait être confirmée ou infirmée par les laboratoires », a-t-il indiqué.

Une médecine à deux vitesses

Au-delà du fait divers, et profitant de son passage radiophonique, Badreddine Gammoudi a déploré la gestion de crise et l'absence de mécanismes de secours rapides dans la région. Selon lui, le véritable scandale réside dans l'inégalité géographique face aux soins. Il a, dans ce cadre, fustigé ce qu'il a nommé de « fossé immense qui sépare un citoyen vivant à proximité d'un grand hôpital universitaire d'un habitant des zones intérieures, souvent privé d'une simple ambulance pour le transférer à temps ». Dans ces situations critiques, rappelle-t-il, « la vie ne tient qu'à quelques minutes ».

« Cette crise met une nouvelle fois en lumière les engagements étatiques non tenus », a laissé entendre le député qui a rappelé la visite de terrain effectuée en avril 2025 par le ministre de la Santé dans plusieurs localités de la région, notamment à Ennasr, Menzel Bouzayane, Meknassy et Mezzouna. « Malgré les promesses ministérielles de l'époque visant à activer les structures de santé pour désenclaver la population, le statu quo persiste », a-t-il ajouté.

Des blocs opératoires fantômes

L'exemple de l'hôpital régional de catégorie (B) de Meknassy est particulièrement édifiant a indiqué l'élu tout en révélant que « cet établissement dispose de blocs opératoires opérationnel et d'équipements médicaux de pointe, livrés et prêts à l'emploi. Et ce, depuis 2017 et 2020 ». Pourtant, a-t-il nuancé, « ces infrastructures restent désespérément vides à cause de l'absence totale de médecins spécialistes et de services de réanimation », a-t-il précisé. Et d'ajouter que le traitement administratif de la santé publique s'avère « défaillant et totalement inefficace ».

Il est à rappeler que le drame familial qui l'objet de cette polémique est survenu après une intoxication suite à un déjeuner et a causé la mort de deux personnes et conduit sept autres à une hospitalisation sept blessés. Six victimes ont pu quitter l'hôpital alors que la septième se trouve dans un état critique et a dû être transférée vers la capitale pour y recevoir des soins intensifs.