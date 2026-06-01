Tunisie: Para-athlétisme - 20e Meeting International de Tunis - Près de 650 athlètes de 60 pays attendus

Le stade d'athlétisme de Radès accueillera, du 16 au 19 juin, la 20e édition du Meeting International de Tunis, une compétition inscrite au calendrier des Grands Prix de para-athlétisme.

A ce propos, Mohamed Mzoughi, président du Comité National Paralympique Tunisien (CNPT), a déclaré à l'agence TAP que l'édition actuelle enregistrera la participation d'environ 650 athlètes représentant 60 pays issus des différents continents, ce qui reflète la place de choix qu'occupe la Tunisie auprès des instances internationales paralympiques.

Il a ajouté que l'opération de classification des participants aura lieu du 12 au 15 juin au stade olympique de Radès, sous la supervision de classificateurs mandatés par la Fédération internationale de para-athlétisme. Il a souligné l'importance de cette opération qui garantit une compétition équitable en répartissant les athlètes selon la nature de leur handicap et les catégories reconnues à l'échelle internationale.

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Le président du CNPT a précisé que neuf athlètes tunisiens seront classifiés pour la première fois à cette occasion, une démarche, selon lui, qui leur permettra d'intégrer officiellement le circuit international et de participer à des compétitions mondiales homologuées. Il a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement du para-athlétisme tunisien et de promotion des jeunes talents.

Mzoughi a, par ailleurs, annoncé que la Tunisie sera représentée par 34 athlètes (hommes et dames), formant l'espoir de voir les sportifs nationaux réaliser des performances de haut niveau et décrocher le plus grand nombre de médailles, consolidant ainsi l'excellente réputation du para-athlétisme tunisien sur la scène internationale.

« Parmi les figures emblématiques de la sélection tunisienne figurent notamment Raoua Tlili, Walid Ktila, Yassine Gharbi, Mohamed Nidhal Khelifi et Raja Jebali, habitués des podiums internationaux. Ils seront accompagnés de jeunes espoirs qui découvriront pour la première fois cette compétition, à l'image de Youssef Ouhibi (17 ans, 5000 m T12) et Aymen Elaakm (19 ans, lancer du poids F40). Cette combinaison d'expérience et de jeunesse illustre la volonté de préparer la relève et d'assurer la continuité des succès tunisiens », a-t-il fait remarquer.

Il a indiqué que cette 20e édition sera également marquée par la présence de plusieurs personnalités de premier plan du mouvement paralympique international, dont Andrew Parsons, président du Comité International Paralympique, ainsi que des membres de la Fédération Internationale de Para-Athlétisme et des représentants de nombreuses instances paralympiques nationales.

« Au-delà de son importance sportive, le Meeting International de Tunis contribue à dynamiser l'activité économique et touristique et renforce la capacité de la Tunisie à organiser de grandes manifestations sportives internationales », a-t-il conclu.