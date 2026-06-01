Afrique: Mondial 2026 - Le casse-tête des visas perturbe le départ des Bafana Bafana et cible d'autres délégations africaines

À seulement dix jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, les barrières administratives s'invitent dans la préparation des sélections africaines. Prévu initialement le dimanche 31 mai, le vol charter de la délégation d'Afrique du Sud a été cloué au sol à Johannesburg en raison de retards majeurs dans la délivrance des visas. Si ce contretemps suscite une vive colère politique à Pretoria, l'Afrique du Sud est loin d'être un cas isolé : d'autres nations du continent, à l'instar du Sénégal, subissent également les rigueurs consulaires des pays hôtes.

Le fiasco administratif des Bafana Bafana à Johannesburg

L’équipe nationale d’Afrique du Sud a vu son calendrier de préparation sérieusement bousculé. Les joueurs du sélectionneur Hugo Broos devaient s’envoler pour la ville de Pachuca, au Mexique, afin d'y installer leur camp de base et disputer un match amical contre la Jamaïque. C'était sans compter sur des blocages administratifs liés au traitement des dossiers par l'ambassade.

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Selon les précisions fournies par le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, la situation a provoqué un tollé politique majeur. Si l'ensemble des joueurs a finalement obtenu le précieux sésame, plusieurs figures stratégiques de l'encadrement, notamment le sélectionneur-adjoint, le médecin de l’équipe et le responsable de la sécurité, sont restées bloquées dans l'attente de leurs documents. Le ministre a fustigé un fiasco honteux qui tourne le pays en dérision, exigeant des sanctions immédiates contre les responsables de la Fédération sud-africaine de football (SAFA). Après d'intenses tractations diplomatiques et une réunion d'urgence, la majeure partie de la délégation a pu embarquer ce lundi 1er juin, laissant toutefois quatre membres du staff technique à quai dans l'attente d'une régularisation rapide.

Le Sénégal également touché : des officiels privés de visa

L'onde de choc de ces restrictions consulaires ne se limite pas à l'Afrique australe. Le Sénégal, autre grand représentant du football continental qualifié pour la compétition, fait face à des obstacles strictement identiques. À la mi-mai, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a vu ses demandes groupées se heurter aux refus des services consulaires américains.

Au total, huit officiels et membres de l’instance dirigeante du football sénégalais ont été purement et simplement privés de visas pour les États-Unis. Cette situation handicape l'organisation logistique entourant les Lions de la Teranga, obligeant la fédération à engager des recours auprès des autorités américaines pour contester ces décisions et permettre à ses dirigeants d'accompagner l'équipe.

Assouplissements pour les supporters, barrières pour les délégations

Ces incidents interviennent pourtant dans un contexte où les pays co-organisateurs (États-Unis, Mexique, Canada) avaient promis de fluidifier les procédures pour l'événement. Récemment, Washington avait annoncé une mesure favorable en supprimant la caution financière de visa (comprise habituellement entre 5 000 et 15 000 dollars) qui était jusqu'alors imposée aux voyageurs de plusieurs pays africains jugés à risque migratoire.

Toutefois, la réalité du terrain démontre que les vérifications pointilleuses et les lourdeurs administratives des ambassades persistent au détriment des délégations officielles. Pour les Bafana Bafana, qui s’apprêtent à disputer le match d'ouverture historique du Mondial le 11 juin face au Mexique au stade Azteca, cette perte d'une journée précieuse de stage constitue un préjudice direct dans leur préparation athlétique.