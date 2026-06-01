Afrique de l'Ouest: BOAD developpement days 2026 - Financement du logement durable - Lomé au coeur des réflexions

Les 11 et 12 juin prochains, la capitale togolaise (Lomé) accueillera la deuxième édition des BOAD Development Days 2026, un rendez-vous que la BOAD entend désormais installer comme une plateforme majeure de réflexion stratégique sur le financement du développement dans l'espace UEMOA.

Placée sous le thème : « Bâtir l'avenir de l'UEMOA : financer un habitat durable, inclusif et moteur de souveraineté énergétique », l'édition 2026 des BOAD Development Days 2026 réunira décideurs publics, investisseurs, institutions financières, experts, promoteurs immobiliers, énergéticiens et partenaires techniques, autour d'un enjeu devenu central pour les économies ouest-africaines : comment financer des villes durables dans un contexte de forte pression démographique et de transition énergétique.

Derrière la question de l'habitat, c'est en réalité tout le modèle de développement urbain de l'UEMOA qui sera interrogé. Avec une urbanisation accélérée ; une demande croissante en logements ; des déficits massifs d'infrastructures ; et des besoins énergétiques en forte hausse, les États de la région font face à une équation complexe : construire davantage tout en maîtrisant les coûts énergétiques et l'empreinte environnementale des villes.

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La BOAD considère désormais l'habitat durable comme un levier transversal de croissance économique ; d'inclusion sociale ; de création d'emplois ; de résilience climatique ; et de souveraineté énergétique.

Une finance régionale appelée à se réinventer

Au-delà de l'immobilier, les BOAD Development Days devraient surtout mettre l'accent sur les nouveaux mécanismes de financement du développement. Les discussions porteront notamment sur la finance verte ; les obligations sociales ; les partenariats public-privé ; le refinancement hypothécaire ; les instruments de dé-risking ; et l'ingénierie financière appliquée à l'habitat et à l'énergie.

Un des panels phares du forum abordera d'ailleurs « le financement de la chaîne de valeur immobilière, du crédit promoteur au refinancement hypothécaire ». La présence annoncée de la CRRH-UEMOA, de la Banque de l'Habitat du Sénégal et de plusieurs acteurs régionaux du financement immobilier confirme cette orientation.

L'énergie au centre du modèle urbain

L'autre axe fort de cette édition sera la question énergétique. Dans une région confrontée aux déficits d'accès à l'électricité ; à la dépendance énergétique ; et à la hausse des coûts de production, la BOAD veut promouvoir un modèle d'habitat capable d'intégrer efficacité énergétique ; énergies renouvelables ; et performance environnementale des bâtiments.

L'idée d'un futur « label UEMOA de l'habitat durable » sera notamment discutée lors d'un panel consacré à l'énergie et à la performance des bâtiments.

Une montée en puissance stratégique de la BOAD

À travers cet événement, la BOAD poursuit également sa propre transformation institutionnelle. Sous l'impulsion de son président Serge Ekue, l'institution cherche à renforcer son positionnement comme banque de développement ; plateforme d'expertise ; et acteur régional de structuration des grands débats économiques.

Cette ambition s'inscrit dans le nouveau cycle stratégique 2026-2030 de la Banque, baptisé « Djoliba... The Next Step », marqué par une accélération des financements régionaux et une croissance soutenue de ses indicateurs financiers.

Lomé, capitale régionale du financement du développement

Après une première édition consacrée à la transition énergétique et à l'agriculture durable en 2025, les BOAD Development Days cherchent désormais à s'imposer comme un rendez-vous annuel de référence pour les décideurs économiques ouest-africains.

Plus de 200 participants issus de 25 pays, ainsi qu'une cinquantaine d'institutions internationales et plusieurs experts régionaux et internationaux devraient converger vers l'Hôtel 2 Février pour cette édition 2026.

Dans un contexte où les États de l'UEMOA cherchent à concilier croissance urbaine ; transition énergétique ; inclusion sociale ; et contraintes budgétaires, les débats de Lomé pourraient bien dessiner une partie des futurs modèles de financement du développement régional.