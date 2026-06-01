Afrique: African Banker Awards - Les lauréats de la 20e édition dévoilés au pays

La 20e édition des African Banker Awards, qui s'est tenue à Brazzaville, au Congo, en marge des réunions annuelles de la Banque africaine de développement, a célébré les grands succès des banques de tout le continent, reflétant clairement un secteur financier sain et résilient, en pleine maturation et contribuant de manière significative au développement économique et social du continent.

Selon un communiqué de presse, le nombre de candidatures cette année a été le plus élevé dans l'histoire des Awards.18 lauréats ont été sélectionnés par le Jury parmi 55 nominés. Tous ont été choisis parce qu'ils représentent le mieux les remarquables performances des dirigeants des institutions financières en Afrique.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Omar Ben Yedder, président du Comité des trophées, a souligné l'importance de la souveraineté financière pour les banques du continent : « Rien d'important ne bougera afren Afrique sans le soutien des banques. Les décennies à venir seront définies par le courage de nos dirigeants et par la volonté de nos banques de les accompagner vers de nouveaux secteurs, de nouveaux marchés et de nouveaux modèles de collaboration. ».

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Le prix de « Banque de l'année », présenté par Felix Bikpo, président de l'African Guarantee Fund et ancien lauréat des Awards, a été décerné à Ecobank. La sélection de Ecobank, renseigne le document, a constitué à bien des égards une validation de la stratégie de la direction par le retour de la croissance et le versement de nouveau dividendes aux actionnaire.

Le Zambien Situmbeko Musokotwane a remporté le très convoité prix du « Ministre des Finances de l'année », soulignant le solide redressement économique du pays.

Le gouverneur de la Banque centrale de la Rdc, André Wameso, a également été récompensé pour avoir soutenu la croissance du secteur bancaire ainsi que pour avoir créé les conditions qui ont permis la récente émission d'euro-obligations de la RDC, dernier « grand » pays africain à avoir fait appel aux marchés financiers internationaux.

Serge Ekué, président de la Banque ouest-africaine de développement, a remporté le Trophée très recherché de « Banquier africain de l'année.

L'édition 2026 des African Banker Awards a été organisée par IC Events et le magazine African Banker sous le haut patronage de la Banque africaine de développement.

Les African Banker Awards, une prestigieuse distinction qui récompense l'excellence et les meilleures pratiques dans le secteur bancaire, honore et célèbre les réalisations exceptionnelles des dirigeants et des banques qui transforment le secteur financier du continent et contribuent au développement économique et à l'inclusion financière en Afrique.