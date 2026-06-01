Afrique: Le Président Wade, père incontesté de l'entrepreneuriat féminin

Célébrer les 100 ans du Président Wade, les femmes du Sénégal et même celles d'Afrique devraient être au premier rang. Dès les premières heures de l'alternance en 2000, ce grand homme a cru au potentiel économique des femmes.

Même si avant lui, les Présidents qui se sont succédé ont fait de la condition féminine un marqueur de leur gouvernance, c'est lui le Président Wade qui a intégré la doctrine de l'entrepreneuriat féminin dans les politiques publiques comme une véritable alternative de développement. Le génie croyait fermement à la créativité féminine et au fait que les femmes doivent être considérées comme des agents économiques capables de prendre des décisions opportunes et surtout de faire des choix rationnels.

Dixit le Président Wade en 2006 à l'occasion de la présentation du guide de la femme entrepreneure « Il me plait d'écrire aujourd'hui sur l'entrepreneuriat féminin, une réalité qui prend de l'ampleur aux niveaux national, sous-régional et international. Ce phénomène, devenu un puissant outil de valorisation de la créativité féminine, dans toutes ses composantes économiques, sociales et culturelles, est un instrument de création de richesses et d'emplois. Il se présente par conséquent comme une véritable alternative de développement pour notre pays. »

Une volonté politique affichée doublée d'une audace dans le choix économique

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Seulement, deux ans après son accession au pouvoir, le Président Wade était assuré de l'apport des femmes aux énormes défis qui se dressaient encore sur notre chemin de développement. L'homme était convaincu que la discrimination à l'égard des femmes en matière d'accès aux ressources, a une forte incidence sur l'économie du ménage et par conséquent du pays car elle réduit la productivité du travail. Il disait souvent que les investissements ciblés sur les femmes ont un effet multiplicateur sur l'ensemble des secteurs socles de notre économie à savoir l'éducation et la santé.

Ainsi, le magistère du Président Wade pourrait être perçu comme une étape cruciale marquée par une détermination avérée à promouvoir le secteur de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes. D'abord, sur le plan institutionnel, c'est durant cette période qu'un signal fort a été lancé avec la mise en place du ministère de l'Entrepreneuriat féminin et du Microcrédit10, par décret n° 2002-1129 du 14 novembre 2002.

Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, l'expression « entrepreneuriat féminin », porteuse d'une forte ambition, apparait dans l'intitulé d'un ministère de la République au Sénégal. Même la loi sur la parité a, d'abord une vocation économique, avant d'être politique. En effet, en permettant aux femmes de siéger dans les instances de délibération est un signal fort en matière d'accès aux ressources productives.

Le modèle Wadien de l'entrepreneuriat féminin, une école pour l'Afrique

Sous l'ère du Président Wade, la répartition et la maîtrise des revenus et des ressources pour améliorer la situation économique et sociale des femmes, étaient des objectifs prioritaires pour réduire la pauvreté. Cette époque marque le début de la mise en place de structures d'appui à la facilitation de l'accès au capital à taux bonifié pour les femmes ainsi que le renforcement du capital humain. Ceux-ci à travers des programmes ciblés dans chacun des secteurs de création de richesses. Ainsi, cette période marque le début du passage de l'entrepreneuriat féminin primaire vers une véritable économie marchande pour les femmes.

Bon nombre de pays, sous forme de visite de partenariat ou dans le cadre de la coopération, s'étaient rendus au Sénégal en vue d'examiner le modèle et surtout partager les expériences acquises en matière de promotion de l'entrepreneuriat féminin. J'ai eu la chance d'être témoin de cette époque très instructive de ma vie professionnelle.

Des avancées probantes notées dans le secteur de l'entrepreneuriat féminin

En 2002, quand le Président Wade lançait ses programmes en matière de promotion de l'entrepreneuriat féminin surtout dans le secteur de la transformation de nos produits locaux, deux défis fondamentaux étaient à l'ordre du jour : celui de la qualité et le défi de la quantité. Aujourd'hui, sur le plan de la qualité, la présence dans les grandes surfaces et en masse de produits transformés localement par les groupements de femmes est un acte significatif d'avancée majeure comparé à l'année de référence. On peut aussi dire de même sur l'export. Aujourd'hui les femmes exportent partout dans le monde en respectant les normes les plus exigeantes.

Sur le plan de la quantité aussi, en mettant en place des structures de facilitation à l'accès aux équipements de production, le défi de produire en masse est quelque part réglé avec tout ce que cela a comme impact positif au niveau de la balance commerciale.

Dans le futur immédiat, le seul défi qui reste est la conquête de nouveaux marchés pour en tirer le maximum de profit d'abord au niveau individuel et ensuite sur le plan de la macroéconomie. Potentiellement, le Sénégal est un marché de 18 millions de consommateurs, l'UEMOA de 148 millions et la CEDEAO de 440 millions ainsi que les énormes opportunités qu'offrent la ZLECAF. De ce fait, des stratégies offensives de captation et de renforcement de nouveaux marchés doivent être pensées. Celles-ci doivent cependant, être pensées avec organisation et méthode pour plus de maîtrise.

Célébrer le centenaire du Président Wade, c'est aussi marquer la liberté économique des femmes

Administrateur du Fonds national de Promotion de l'Entrepreneuriat féminin