Afrique: Assemblées annuelles 2026 - Les institutions africaines de financement du développement s'unissent pour soutenir Mission 300

Des hauts responsables financiers africains présents aux réunions annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement à Brazzaville ont appelé à une action coordonnée pour débloquer environ 250 milliards de dollars d'actifs détenus par les institutions de financement du développement du continent afin de soutenir Mission 300, une initiative conjointe de la Bad et du Groupe de la Banque mondiale visant à connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030.

Selon un communiqué de presse, ils ont lancé cet appel mardi lors d'un événement parallèle de haut niveau animé par le Dr Daniel Schroth, directeur de la Banque pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

« Au nom du Président de Boad, je suis heureux d'annoncer un engagement de Boad en soutien à la Mission 300 de 1,1 milliard de FCFA (environ 1,7 million d'euros) », a déclaré Oumar Tembely, Directeur de l'énergie et des ressources naturelles de Boad. Il s'est entretenu aux côtés de hauts responsables de la Banque du commerce et du développement, d'Africa50, du Fonds africain de garantie (Agf), de Cygnum Capital et de la Banque africaine de développement, qui s'étaient réunis pour examiner les propositions d'une coalition dédiée Mission 300 aux Dfi africains.

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À l'ouverture de la session, Kevin Kariuki, vice-président de la Bad, a souligné l'ampleur du défi. « Aucune institution ne peut atteindre seule l'objectif de la Mission 300 », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin que le capital africain travaille de manière plus systématique pour le développement africain. C'est pourquoi nous réunissons une coalition Mission 300 African DFI. »

La Mission 300 nécessite environ 238 milliards de dollars dans les 30 pays de ses deux premières cohortes de mise en oeuvre, avec environ la moitié de ce financement attendue par le secteur privé. Les intervenants ont mis en avant les mécanismes de financement mixte, y compris le Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique de la Banque africaine de développement, comme outils essentiels pour attirer des capitaux privés et institutionnels vers les projets énergétiques.

L'événement a également mis en lumière le potentiel de financement plus large sur les marchés africains.

« Il y a 2,5 billions de dollars dans les bilans des banques commerciales africaines », a déclaré Constant N'zi, directeur général du Fonds africain de garantie. « Le mandat de l'Agf est de débloquer ce capital pour financer l'économie. ».

Les panélistes ont soutenu que les institutions de financement du développement possèdent une solide connaissance du marché local, des capacités de financement à long terme et des mandats de développement alignés sur les priorités nationales, mais font face à des obstacles persistants, notamment une coordination fragmentée, une capacité institutionnelle limitée et un accès insuffisant aux instruments de réduction des risques.

La coalition proposée pour Mission 300 vise à résoudre ces contraintes structurelles tout en fonctionnant comme un mécanisme léger de coordination au sein du Groupe de coordination des partenaires de développement existant, qui comprend déjà 35 institutions bilatérales et multilatérales. L'initiative s'aligne également sur la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (Nafad), défendue par la Bad.

Admassu Tadesse, président du groupe et directeur général de la Banque du commerce et du développement, a réaffirmé le soutien de son institution à cette initiative. « Mission 300 est une initiative à laquelle nous sommes abonnés depuis le premier jour », a-t-il déclaré.