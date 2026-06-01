Ile Maurice: Une bagarre, deux versions, quatre blessés

Plusieurs personnes, dont un policier, ont été blessées lors d'une rixe survenue dimanche après-midi à Cinq-Arpents. L'enquête ouverte se heurte pour le moment à deux versions contradictoires des faits.

Agressé

Selon le policier, âgé de 36 ans et affecté à une unité d'intervention, en congé ce jour-là, les faits se sont produits vers 15 h 30. Alors qu'il effectuait des travaux de construction dans sa cour, deux fourgonnettes avec quatre individus à bord se sont arrêtées devant son domicile. Une altercation verbale aurait alors éclaté avant que la situation ne dégénère.

Le policier, treize années de service au compteur, soutient qu'un des individus l'aurait menacé de mort avant que l'un d'eux s'empare d'une pelle et le frappe à la tête. Un autre lui aurait lancé un bloc de béton, qu'il dit avoir réussi à repousser avec sa main droite. Il aurait ensuite été roué de coups par les quatre hommes. Blessé à la tête ainsi qu'au poignet droit, le policier a été soigné à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, avant d'être autorisé à regagner son domicile avec un traitement médical.

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Il ressort également qu'un peu plus tôt dans la journée, soit vers midi, le même policier avait déjà signalé à la police une affaire d'insultes à la suite d'une dispute liée à des nuisances sonores.

Agresseur

Cependant, une autre version des faits a été recueillie par la police auprès de trois autres personnes admises à l'hôpital. Ces dernières soutiennent qu'elles circulaient sur la route longeant la maison du policier lorsqu'elles auraient été agressées par celui-ci.

Selon leurs déclarations, le policier armé d'une pelle se serait approché d'elles et leur aurait porté plusieurs coups. L'un des blessés, âgé de 22 ans, aurait été frappé au visage, à la tête ainsi qu'à l'abdomen. Lors de l'arrivée des enquêteurs à l'hôpital, ce dernier était inconscient, le visage tuméfié et souffrant de blessures à la tête.

Les trois hommes ont été admis dans un établissement hospitalier de la région. Leur état de santé est jugé stable, bien que le plus jeune demeure sous observation médicale.