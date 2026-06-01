Ile Maurice: Jean Stanley Begue succombe à ses blessures après une chute à moto

Jean Stanley Begue, un habitant de Riche-Terre âgé de 50 ans, a perdu la vie le samedi 30 mai à la suite d'un accident de motocyclette survenu sur Muslim Cemetery Road, à Riche-Terre. Une enquête policière a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de ce drame.

C'est la fille de la victime qui a donné l'alerte après avoir été contactée par son frère aux alentours de 19 h 30. En se rendant sur les lieux de l'accident, elle a découvert son père allongé sur la chaussée et grièvement blessé. Du sang s'écoulait de sa bouche, de son nez et de ses oreilles, tandis que des débris étaient visibles sur la route. Sa motocyclette, une Suzuki rouge, se trouvait à proximité sur le bord de la chaussée.

Bien que grièvement blessé, Jean Stanley Begue respirait encore lorsque ses proches l'ont transporté d'urgence à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), Pamplemousses. Cependant, malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures. Le médecin de garde n'a pu que constater son décès.

D'après les renseignements obtenus par la police, le quinquagénaire circulait à moto lorsqu'il aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de déraper et de chuter sur la route.

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Le corps de Jean Stanley Begue a été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN pour l'autopsie. Quant à sa motocyclette, elle a été récupérée par la police dans le cadre de l'enquête, qui se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame ayant coûté la vie à cet habitant de Riche-Terre.