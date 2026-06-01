Ile Maurice: Comment Wensum Ltd a retrouvé le fil de la réussite

À La Brasserie Road, à Forest-Side, les 1 000 panneaux solaires qui recouvrent désormais les toits de Wensum Ltd ne symbolisent pas uniquement une transition énergétique. Ils racontent aussi l'histoire d'une renaissance industrielle mauricienne : celle d'une entreprise textile reprise en pleine tempête économique en 2020 et qui, six ans plus tard, s'impose comme l'un des fabricants de costumes de luxe les plus performants de la région.

Avec un investissement de Rs 20 millions dans un système photovoltaïque de 500 kW, Wensum Ltd franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans sa transformation. Réalisé dans le cadre du Carbon Neutral Industrial Sector Renewable Energy Scheme et financé par un Green Lease de la MCB, le projet permet à l'entreprise d'effacer pratiquement sa facture énergétique tout en préparant sa prochaine phase de croissance.

Pour Avinash Goburdhun, directeur général et principal actionnaire de Wensum Ltd, cette initiative va bien au-delà d'un simple choix technologique. «Le solaire représente à la fois une décision stratégique et une vision d'avenir. Les économies réalisées nous permettront de réinvestir davantage dans l'innovation, la qualité et la consolidation de nos opérations», affirme-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le système produit suffisamment d'électricité pour couvrir les besoins actuels de l'usine, qui déboursait jusqu'ici près de Rs 600 000 par mois en consommation électrique, auxquels s'ajoutaient environ Rs 800 000 en diesel. Dans un contexte où les coûts énergétiques deviennent un enjeu majeur pour l'industrie manufacturière, cette transition donne à Wensum Ltd un avantage compétitif supplémentaire.

Mais cette réussite énergétique n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Lorsqu'Avinash Goburdhun reprend Wensum Ltd en juin 2020 auprès de l'administrateur PwC, peu de personnes croient réellement à un redressement rapide. L'entreprise venait d'être fragilisée par la crise sanitaire et par les difficultés de son ancien propriétaire, Wing Tai Holdings.

La niche du luxe comme moteur de croissance

Le secteur textile mauricien traversait alors une période d'incertitude historique. Les commandes internationales ralentissaient, les chaînes logistiques étaient perturbées et plusieurs entreprises réduisaient leurs activités. Pourtant, Wensum Ltd choisit une autre voie : celle du repositionnement stratégique dans le segment très exclusif de la haute couture masculine. «Nous avons compris que nous ne pouvions pas rivaliser sur les volumes avec les grands producteurs asiatiques. Notre force devait être la qualité, la flexibilité et le savoir-faire», souligne Avinash Goburdhun. Ce choix allait transformer le destin de l'entreprise.

Aujourd'hui, plus de 80 % de la production de Wensum Ltd est exportée vers l'Europe, principalement vers le Royaume-Uni, tandis que le reste est destiné au marché américain. L'entreprise s'est imposée dans un créneau où la précision artisanale, les délais rapides et les finitions haut de gamme priment sur la production de masse. Wensum Ltd fournit désormais une part importante des costumes premium vendus dans les boutiques de Savile Row, la célèbre rue londonienne considérée comme le temple mondial du costume masculin. Des maisons prestigieuses comme Gieves & Hawkes, Ede & Ravenscroft, Richard James ou encore Saks Fifth Avenue figurent parmi les clients servis par l'usine mauricienne.

Selon Avinash Goburdhun, le luxe possède une particularité essentielle : il résiste mieux aux cycles économiques. «Le luxe ne connaît pas réellement la récession. Notre clientèle reste relativement stable, même dans un environnement économique difficile.» Cette stratégie de niche a permis à Wensum Ltd de construire un modèle fondé sur la valeur ajoutée plutôt que sur les volumes. L'entreprise dispose aujourd'hui d'une capacité de production d'environ 55 000 costumes par an et produit quotidiennement près de 300 pièces, dont 75 costumes confectionnés sur mesure.

L'usine habille par ailleurs une clientèle issue du monde du spectacle et du divertissement. Des personnalités comme Elton John ou l'acteur Tom Holland, connu pour son rôle dans Spider-Man, portent des costumes issus du savoir-faire mauricien. Cette montée en gamme se reflète directement dans les performances financières de l'entreprise.

Depuis 2022, le chiffre d'affaires de Wensum Ltd progresse d'environ 10 % par an. Les revenus, qui s'élevaient à Rs 255 millions en 2023, devraient atteindre quelque Rs 330 millions à la fin de juin 2026, contre Rs 300 millions l'année précédente. Même si le bénéfice net a légèrement reculé récemment - passant de Rs 30 millions à Rs 27 millions - sous l'effet des augmentations salariales et de la hausse des coûts de production, la société continue d'afficher une trajectoire de croissance solide.

Pour la direction, cette performance repose sur une gestion prudente et sur la flexibilité de l'organisation. Wensum Ltd emploie aujourd'hui environ 400 personnes, dont près de 70 % de Mauriciens. Les autres employés proviennent principalement de l'Inde, du Sri Lanka et de Madagascar. L'entreprise a également misé sur une meilleure qualité de vie au travail afin de fidéliser sa main-d'œuvre. La fermeture de l'usine à 15 h le vendredi ainsi que les weekends libres ont notamment permis de réduire drastiquement le taux d'absentéisme, passé d'environ 10 % à seulement 1 %.

Chemiserie haut de gamme

Forte de son succès dans les costumes de luxe, Wensum Ltd poursuit désormais sa diversification. Depuis avril dernier, l'entreprise s'est lancée dans la confection de chemises haut de gamme grâce à une nouvelle unité de production ayant nécessité un investissement de Rs 5 millions.

L'objectif reste le même : privilégier la qualité et les standards premium plutôt que les volumes. «Une chemise haut de gamme exige pratiquement le même niveau de précision qu'un costume. Nous travaillons dans une logique de zéro défaut», explique le directeur général. Actuellement, environ 2 000 chemises sont produites exclusivement pour l'exportation, représentant déjà près de 10 % de la production totale de l'entreprise.

À travers sa transition énergétique, sa montée en gamme et sa diversification, Wensum Ltd illustre aujourd'hui la mutation progressive du secteur manufacturier mauricien. L'entreprise démontre qu'il est encore possible, depuis Maurice, de bâtir une industrie exportatrice compétitive en misant sur le savoir-faire, l'innovation et la durabilité.

Dans un contexte international marqué par la concurrence asiatique, les tensions économiques et la transition écologique, Wensum Ltd semble avoir trouvé sa formule : produire moins, mais produire mieux. Et désormais, produire plus vert.