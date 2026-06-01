Ile Maurice: Une délégation multinationale explore les politiques de développement et d'aménagement du territoire

1 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Dans le cadre d'un voyage d'études à Maurice, une délégation du National Defence College de New Delhi, conduite par l'Air Marshal Manish Kumar Gupta, a été reçue ce 1er juin dans le bureau du ministre des Terres et du logement, Shakeel Mohamed, à Ébène. Cette mission, composée de 15 membres, réunit des responsables des services civils et des forces armées indiennes. Elle inclut également des officiers venus d'Arménie, d'Éthiopie, de France et du Nigéria, qui participent actuellement à un programme de formation. Leur séjour à Maurice se poursuivra jusqu'au 6 juin.

À cette occasion, le ministre a indiqué que le choix de Maurice comme destination s'inscrit dans le cadre de sa participation à des échanges internationaux. Selon lui, cette visite permet aux responsables étrangers de mieux comprendre les politiques de développement ainsi que les réalités du pays.

Les discussions ont porté sur les actions menées par le ministère, notamment les programmes de logement social destinés aux familles à faibles et moyens revenus. Elles ont également abordé l'intégration de technologies, en particulier l'intelligence artificielle, dans des domaines tels que le cadastre numérique (système cartographique digital des terrains et propriétés), l'hydrographie, l'aménagement du territoire ainsi que les travaux de cartographie et de levés.

Abordant les enjeux environnementaux, le ministre a évoqué les effets du changement climatique ainsi que la dépendance aux énergies fossiles. Il a présenté les mesures mises en œuvre par le gouvernement, notamment le renforcement de la résilience nationale et l'optimisation de l'utilisation des terres agricoles afin d'améliorer l'autosuffisance alimentaire et énergétique, ainsi que l'adaptation de secteurs comme le tourisme.

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De son côté, de **Manish Kumar Gupta a souligné la nécessité de dépasser la seule coopération militaire. Il a insisté sur l'importance de la compréhension culturelle des pays visités afin de mieux appréhender leurs populations et leurs dynamiques sociales.

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