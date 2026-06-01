Gabon: Ndoty Club - Un centre de formation foot-études qui redonne espoir à la jeunesse de la Louétsi-Wano

Dans le département de la Louétsi-Wano, au coeur de la province de la Ngounié, une initiative sportive et éducative continue de susciter admiration et espoir auprès des populations locales. Lancé officiellement le 15 novembre 2025, le projet Ndoty Club s'impose progressivement comme un véritable cadre d'encadrement et de formation pour les jeunes Louvanois passionnés de football et désireux de construire un avenir meilleur.

Pensé comme un centre de formation foot-études, Ndoty Club ne se limite pas uniquement à l'apprentissage du ballon rond. Le projet ambitionne également de transmettre des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect, la persévérance et l'importance de l'éducation. Une vision portée par son promoteur, Mac-Gregor Massala, natif de Lébamba, qui a choisi d'investir dans la jeunesse de sa localité afin de lui offrir des perspectives concrètes d'avenir. Depuis son lancement, le centre accueille de nombreux jeunes âgés de 7 à 17 ans.

À travers des séances d'entraînement régulières, des activités éducatives et un suivi encadré, Ndoty Club oeuvre pour éloigner les enfants de l'oisiveté, de la délinquance et des mauvaises fréquentations. Le football devient ainsi un outil d'insertion sociale et de développement personnel pour une génération en quête de repères.

Dans une région où les infrastructures sportives et les opportunités d'encadrement demeurent limitées, cette initiative apparaît comme une véritable bouffée d'oxygène pour les familles. Plusieurs parents saluent d'ailleurs l'engagement du centre qui permet aux enfants de pratiquer une activité saine tout en restant concentrés sur leur parcours scolaire.

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Au-delà du sport, Ndoty Club nourrit une ambition plus grande : former les futures élites sportives gabonaises tout en préparant des citoyens responsables. Le projet s'inscrit dans cette dynamique moderne du sport-études qui associe performance sportive et réussite académique, à l'image de plusieurs centres de formation africains et internationaux.

Pour les jeunes de la Louétsi-Wano, le club représente désormais un symbole d'espoir. Sur les terrains de Lébamba, nombreux sont ceux qui rêvent déjà de marcher un jour sur les traces des grandes figures du football africain comme Pierre-Emerick Aubameyang, tout en comprenant que la réussite passe également par l'école et les valeurs humaines.

Malgré les défis financiers et matériels auxquels le centre reste confronté, la détermination des encadreurs demeure intacte. Le projet continue de grandir grâce à la volonté de ses responsables et au soutien moral des populations locales. Aujourd'hui, Ndoty Club apparaît comme bien plus qu'une simple école de football. Il devient progressivement un espace d'éducation, de cohésion sociale et de construction de l'avenir pour toute une jeunesse. Dans le département de la Louétsi-Wano, beaucoup voient désormais en cette initiative une semence porteuse d'espoir pour les générations futures.