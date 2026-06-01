Gabon: Le Chef de l'Etat reçoit un envoyé spécial du Président de la Guinée Equatoriale

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à une délégation équato-guinéenne conduite par Monsieur Lucas Abaga Nchama, Ministre de l'Intégration régionale et envoyé spécial de Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale.

Cette rencontre a permis de réaffirmer l'excellence des relations fraternelles et de coopération entre Libreville et Malabo, ainsi que la volonté commune des deux Chefs d'Etat de renforcer la concertation face aux défis sécuritaires, économiques, sanitaires et environnementaux qui affectent la sous-région.

Les échanges ont également porté sur le rôle stratégique de la Commission du Golfe de Guinée, notamment en matière de sécurisation des voies maritimes, de lutte contre la piraterie et de renforcement de l'intégration régionale au service de la stabilité et du développement économique des États membres.

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Par ailleurs, l'envoyé spécial équato-guinéen a présenté les ambitions de réforme et de modernisation de la Commission du Golfe de Guinée afin de renforcer l'efficacité de son action et son adaptation aux nouveaux enjeux régionaux. L'audience s'est achevée sur une note de satisfaction mutuelle, les deux parties ayant réaffirmé leur engagement à oeuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l'espace du Golfe de Guinée.