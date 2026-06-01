Angola: Un festival pour enfants marque la Journée internationale de l'enfance à Luanda

Luanda — Un festival pour enfants mêlant musique et diverses activités culturelles a marqué, ce lundi à Luanda, les célébrations de la Journée internationale de l'enfance, observée le 1er juin.

L'événement, organisé par la Radio nationale d'Angola (RNA) en partenariat avec la Société minière de Chitotolo, a réuni plus de 700 enfants issus de plusieurs provinces du pays, ainsi que leurs familles et divers artistes nationaux, dans une ambiance festive consacrée à la promotion des droits de l'enfant et à la valorisation de l'enfance dans la société angolaise.

Au cours de la cérémonie, les participants ont bénéficié d'un programme diversifié comprenant des spectacles musicaux, des expositions artistiques, des jeux traditionnels et des activités récréatives, centrés sur des messages relatifs à l'importance de l'éducation, à la lutte contre le travail des enfants et à la promotion de la santé infanto-juvénile.

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Dans des déclarations à la presse, le coordinateur de l'événement, Quim Freitas, a souligné que l'initiative visait à donner une plus grande visibilité à cette journée, à valoriser et préserver les droits des mineurs, ainsi qu'à promouvoir la citoyenneté en offrant un espace sécurisé propice à la créativité et à la socialisation des enfants.

Il a expliqué que, au-delà de son caractère récréatif, la manifestation a également constitué un moment de réflexion sur les défis persistants liés à l'accès universel à l'éducation et au bien-être des enfants sur l'ensemble du territoire national.

Il a appelé à l'engagement de l'ensemble des secteurs de la société en faveur de la défense des droits consacrés par la Constitution de la République d'Angola et par la Convention relative aux droits de l'enfant.

« Il est nécessaire de protéger les droits de l'enfant, car ce sont des êtres vulnérables qui méritent le soutien de toute la société, non seulement de l'État, mais également du secteur privé », a-t-il déclaré.

Pour Líban Domingos, 11 ans, la fête a constitué bien plus qu'un simple moment de divertissement, mais une véritable occasion d'échanges et de convivialité. « J'ai trouvé la fête très belle et agréable... c'était un espace pour jouer, participer et partager », a-t-il affirmé.

De son côté, la tutrice Maria Teixeira a plaidé pour que les enfants puissent vivre une enfance riche en expériences positives. « Nous avons eu la nôtre, et eux aussi doivent avoir des souvenirs à conserver », a-t-elle déclaré.

Elle a également estimé qu'il est essentiel que les parents profitent de cette journée pour partager du temps avec leurs enfants et leur témoigner affection et attention. « J'avais promis à mon fils que nous viendrions à ce festival... j'ai obtenu une permission au travail pour que cette journée soit spéciale », a-t-elle ajouté.

Placée sous le slogan « La préservation des droits de l'enfant », la manifestation a mis en lumière l'importance de la protection et de la valorisation de l'enfance, tout en encourageant une réflexion sur les défis qui continuent d'affecter les droits des enfants dans différents contextes sociaux.