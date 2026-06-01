Angola: Le Président de la République appelle au renforcement de la protection et du bien-être des enfants

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a appelé lundi au renforcement de la protection, des soins et de l'attention accordés aux enfants, estimant que leur bien-être constitue une garantie pour l'avenir de l'humanité.

Dans un message adressé à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, célébrée ce lundi, le chef de l'État a souligné que les droits, les intérêts et les besoins des enfants doivent faire l'objet d'une attention permanente de la part des pouvoirs publics, des organisations sociales, des institutions de solidarité et des familles.

João Lourenço a estimé qu'il serait souhaitable de considérer chaque jour de l'année comme une Journée de l'enfant, afin d'assurer aux nouvelles générations l'affection, le dévouement et les soins attendus de leurs éducateurs et responsables.

Selon le Chef de l'État, seuls les enfants grandissant dans un environnement affectueux, bénéficiant d'un accès adéquat à la santé, à l'éducation et à la formation, pourront jouer à l'avenir un rôle déterminant dans la préservation de la planète et l'amélioration des conditions de vie des populations.

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Le Président a également souligné que les politiques publiques du pays traduisent l'importance accordée à l'enfance, réaffirmant l'engagement de poursuivre la mobilisation des efforts et des ressources afin de faire des enfants une priorité toujours plus affirmée.

Dans son message, João Lourenço a enfin formulé des voeux de paix, de joie et de prospérité à tous les enfants d'Angola et du monde à l'occasion de cette célébration.