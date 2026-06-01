Angola: Les barrages de Ndue et de Calucuve entreront en service en juillet prochain

Luanda — Les barrages de Ndue et de Calucuve, situés dans la municipalité de Cuvelai, dans la province du Cunene, devraient entrer en exploitation en juillet prochain, a annoncé le ministère angolais de l'Énergie et de l'Eau.

Dans un communiqué transmis lundi à l'ANGOP, le ministère indique que ces deux infrastructures contribueront à renforcer la sécurité hydrique et à stimuler les activités agricoles et d'élevage dans le sud du pays.

Ces ouvrages structurants s'inscrivent dans le cadre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA). Dotés d'une capacité combinée supérieure à 300 millions de mètres cubes d'eau, ils visent à apporter des solutions durables aux défis récurrents liés à la sécheresse dans cette région du pays.

Selon le document, ces infrastructures bénéficieront à plusieurs centaines de milliers de personnes ainsi qu'à d'importants cheptels, tout en favorisant le développement de l'agriculture irriguée et la dynamisation des économies locales.

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Le ministère souligne également que les investissements réalisés dans le cadre du PCESSA ont permis la création de milliers d'emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes, depuis la phase de construction jusqu'à l'émergence de nouvelles activités économiques liées à la logistique, au commerce et aux services.

Comme illustration de l'impact positif de ces projets, le communiqué met en avant les résultats obtenus grâce au Canal du Cafu, inauguré par le président angolais, João Lourenço, en avril 2022.

Selon la même source, cette infrastructure a profondément transformé l'accès à l'eau dans la province du Cunene, permettant la production à grande échelle de tomates, de maïs, de fruits et de divers produits maraîchers destinés aux marchés locaux ainsi qu'à l'exportation vers la Namibie voisine.

Par ailleurs, le gouvernement angolais évalue actuellement le potentiel des retenues d'eau de Mulovei Tchandjassica, Sukula et Upilameno, situées dans la municipalité de Cacimbas, dans la province du Namibe, en vue de la mise en oeuvre de projets aquacoles.

Des études préliminaires révèlent un potentiel élevé pour le développement de l'aquaculture dans ces infrastructures, en cohérence avec la stratégie gouvernementale visant à transformer les investissements hydrauliques en actifs productifs multifonctionnels au service de la sécurité alimentaire et de la diversification économique.