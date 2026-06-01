Afrique: Téte António évoque la paix sur le continent avec Ban Ki-moon à Séoul

Séoul — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a discuté lundi à Séoul avec l'ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, des principaux défis contemporains en Afrique, en particulier les conflits dans plusieurs régions du continent et la situation au Moyen-Orient.

Cette rencontre de courtoisie s'est tenue en marge de la Réunion des ministres des Relations extérieures et des Affaires étrangères des pays africains et de la République de Corée.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures (MIREX), transmis à l'ANGOP, les échanges ont porté sur les opportunités d'affaires et de partenariats stratégiques entre l'Afrique et l'Asie, ainsi que sur le renforcement des échanges culturels et éducatifs.

Téte António a souligné l'importance des investissements continus dans la formation spécialisée et le secteur de l'éducation, qu'il considère comme des piliers essentiels pour un développement durable et la préparation des générations futures. Il a également mis en avant l'expérience internationale de Ban Ki-moon et son rôle potentiel dans la promotion des questions africaines au sein des forums globaux.

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Le ministre a invité l'ancien secrétaire général à se rendre à Luanda pour participer à la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix, tout en abordant le rôle de l'Union africaine et de l'Architecture africaine de gouvernance, de développement et de paix dans la consolidation de la stabilité et du développement du continent.

L'entretien a également permis de rappeler les efforts de médiation d'Angola dans la résolution des conflits africains, ainsi que l'action du président João Lourenço en tant que Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation.

De son côté, Ban Ki-moon a salué l'engagement angolais en faveur de la paix et du dialogue et a rappelé la contribution de Téte António aux Nations unies. Les deux interlocuteurs ont réaffirmé l'importance du multilatéralisme et de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux.

Ban Ki-moon a exercé la fonction de secrétaire général de l'ONU de 2007 à 2016 et reste activement impliqué dans des initiatives internationales sur la paix, le développement durable et la gouvernance mondiale.