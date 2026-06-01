Afrique: L'Angolais Childe Dundão intègre l'équipe-type de la BAL

Luanda — Le meneur du Petro de Luanda, Childe Dundão, a été sélectionné dans l'équipe-type de la Basketball Africa League (BAL), à l'issue de la sixième édition de la compétition, disputée dimanche à Kigali et remportée par les Tigers du Rwanda.

Le quintet inclut, outre l'Angolais, Donovan Williams et Majok Deng (tous deux de l'Al Ahly de Libye), ainsi que Mangok Mathiang et Craig Randall, du club rwandais Tigers.

Le capitaine du Petro s'est imposé comme l'un des piliers de l'équipe angolaise, se distinguant dans plusieurs statistiques, notamment aux lancers francs où il a affiché le meilleur pourcentage du tournoi, avec 86,5 % de réussite, soit 45 paniers convertis sur 52 tentatives.

Âgé de 28 ans et mesurant 1,67 mètre, l'athlète a également enregistré une moyenne de 6,1 passes décisives par match, se classant sixième sur dix, et 2,1 interceptions, occupant la troisième position dans cette catégorie parmi les dix meilleurs joueurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la finale, dimanche, le « petit mais grand meneur » a contribué avec 9 points, 7 rebonds et 8 passes décisives, performances insuffisantes toutefois pour empêcher la défaite de son équipe, qui a manqué la conquête d'un second titre après son sacre en 2024. Le Petro s'est incliné face aux Tigers, sur le score de 88-90.

Childe Dundão a également été nommé dans l'équipe défensive de la BAL, distinction qu'il reçoit pour la troisième fois après les éditions 2022 et 2023. Cette sélection comprend Mohamed Sadi (Al Ahly, Libye), Aminu Mohamed (Club Africain de Tunis), Mouhamadou Diagne (FUS Rabat) et Mangok Mathiang (RSSB Tigers).