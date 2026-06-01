Angola: La province du Zaire dénonce le vandalisme de bornes sur le périmètre frontalier avec la RDC

Soyo — Les autorités de la province du Zaire ont dénoncé le vandalisme de plusieurs bornes délimitant la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC), perpétrée par des individus non identifiés.

Cette préoccupation figure dans le communiqué final du séminaire régional consacré à la nouvelle Division politico-administrative (DPA) ainsi qu'à la mise en œuvre de la toponymie et de la numérotation policière, tenu les 28 et 29 mai dans la ville de Soyo.

Selon le document, la destruction des bornes frontalières favorise l'occupation illégale de zones limitrophes et la construction d'infrastructures permanentes, ce qui constitue un sérieux obstacle à l'intégrité territoriale et à la gestion administrative locale.

Parmi les zones concernées figurent notamment la limite entre la commune de Luvaka, dans la municipalité de Cuimba (Zaire), et la localité de Kimpese (RDC), ainsi que la frontière entre la ville de Nóqui et Matadi, dans la région du Congo central.

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Le communiqué souligne que ces pratiques compromettent les efforts engagés dans le cadre de la réforme de la Division politico-administrative, visant à améliorer l'organisation territoriale, rapprocher les services des populations et stimuler le développement socioéconomique.

Les participants ont ainsi recommandé le renforcement de la surveillance des bornes frontalières et une coopération accrue entre les autorités des deux pays, en vue de préserver la souveraineté nationale et d'assurer une gestion ordonnée du territoire.