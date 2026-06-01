Angola: Le pays et la Corée du Sud renforcent leur coopération bilatérale

Séoul — L'Angola et la République de Corée ont réaffirmé lundi, à Séoul, leur engagement à approfondir leurs relations d'amitié et de coopération à l'occasion d'une séance de travail entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et son homologue sud-coréen, Cho Hyun.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales et prolonge les engagements pris lors de la visite d'État effectuée par le président angolais, João Lourenço, en République de Corée en avril 2024.

Au cours des entretiens, les deux chefs de la diplomatie ont procédé à un examen de l'état actuel des relations entre leurs pays respectifs, en mettant l'accent sur des questions d'intérêt bilatéral, régional et multilatéral.

Les discussions ont également permis d'identifier de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs jugés stratégiques pour le développement économique et social de l'Angola.

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Dans le domaine économique, les deux parties ont examiné les perspectives d'expansion des investissements sud-coréens en Angola à la lumière du nouveau cadre de coopération établi à la suite de la visite présidentielle.

À cette occasion, Téte António a réitéré l'intérêt de l'Angola pour l'attraction d'investissements publics et privés en provenance de la République de Corée, mettant en avant les réformes économiques en cours ainsi que l'amélioration continue du climat des affaires dans le pays.

Le chef de la diplomatie angolaise a également présenté les potentialités du marché national, en soulignant notamment les opportunités offertes dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'industrie manufacturière, du commerce, des télécommunications et de l'énergie.

Les deux responsables ont par ailleurs abordé le renforcement de la coopération et du soutien mutuel dans le cadre des candidatures aux organisations internationales.

L'ordre du jour comprenait également l'examen de plusieurs questions multilatérales, avec un accent particulier sur le Sommet Afrique-Corée, considéré comme une plateforme majeure pour le renforcement de la coopération politique, économique, technologique et du développement durable entre le continent africain et le pays asiatique.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la République de Corée ont été établies le 6 janvier 1992 et ont connu depuis une évolution positive, fondée sur le dialogue politique, la coopération économique et la convergence des intérêts au sein des forums internationaux.