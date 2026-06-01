Angola: L'UNICEF reconnaît les efforts du pays dans la mise en oeuvre de politiques en faveur de l'enfance

Luanda — Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a salué lundi les efforts constants du Gouvernement angolais, en partenariat avec divers acteurs, dans la mise en œuvre de politiques et de programmes dédiés à l'enfance.

Dans un communiqué transmis à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, célébrée ce lundi, l'organisation met en avant l'engagement renforcé de l'Angola envers l'initiative Pathfinding, visant à éradiquer toutes les formes de violence à l'encontre des enfants, ainsi que le processus de municipalisation des droits de l'enfant.

Sont notamment soulignés la mise en œuvre de la Stratégie nationale de vaccination, l'expansion de l'immunisation de routine et l'amélioration des modèles pédagogiques pour garantir une éducation de qualité et adaptée à l'âge des enfants.

Parmi les actions du Gouvernement figurent également la mise en œuvre des engagements en faveur de l'enfance, adoptés il y a 19 ans, qui continuent de guider les politiques publiques dans le pays. Ces mesures témoignent d'un engagement croissant pour la création d'un environnement plus sûr, inclusif et favorable au développement des enfants.

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Le communiqué rappelle que les enfants représentent une part significative de la population angolaise. « Les enfants de moins de 15 ans constituent environ 40 % de la population. Les enfants et jeunes de moins de 25 ans représentent 60 % des Angolais, reflétant une pyramide démographique largement jeune », souligne la note.

L'UNICEF relève par ailleurs que l'Angola a enregistré d'importants progrès en matière de santé publique au cours des dernières années : entre 2015 et 2024, le taux de mortalité maternelle est passé de 233 à 170 pour 100 000 naissances vivantes, tandis que la mortalité des enfants de moins de cinq ans est passée de 68 à 52 pour 1 000 naissances vivantes.

Malgré ces avancées encourageantes, l'organisation souligne que la mortalité reste élevée et que de nombreux défis structurels continuent d'affecter la vie et le bien-être des enfants. La violence envers les enfants, la forte vulnérabilité sociale et les inégalités d'accès aux services essentiels tels que la santé, la nutrition, l'éducation et la protection continuent de compromettre leur développement global.

« Les données récentes, y compris celles rapportées par la ligne SOS Enfant, mettent en évidence un nombre préoccupant de cas de violence, soulignant la nécessité de renforcer les mécanismes de protection et de réponse », indique le communiqué.

Le représentant adjoint de l'UNICEF par intérim, Frederico Brito, a affirmé que les progrès réalisés démontrent qu'il est possible de transformer la réalité, mais qu'il est essentiel d'accélérer les efforts pour s'assurer qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte.

Il a insisté sur le fait que la réalisation des droits de l'enfant requiert l'implication active de tous : gouvernement, familles, société civile, secteur privé et partenaires au développement. « Investir dans les enfants, c'est investir dans le capital humain et dans le développement durable du pays », a-t-il souligné.

La Journée internationale de l'enfant, célébrée le 1er juin, a été instituée pour la première fois en 1950 à l'initiative des Nations unies afin de sensibiliser le public aux problèmes rencontrés par les enfants.