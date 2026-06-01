Angola: Bicesse - 35 ans après

Luanda — Trente-cinq ans après la signature des Accords de Bicesse, le 31 mai 1991, l'Angola continue de revisiter l'un des chapitres les plus marquants de son histoire contemporaine.

Le texte, qui devait mettre fin à 16 années de guerre civile, n'a pas permis d'instaurer une paix durable, mais il a laissé un héritage politique et institutionnel qui continue d'influencer la vie nationale.

Signés à Estoril, au Portugal, par le Président de la République de l'époque, José Eduardo dos Santos, et le leader de l'UNITA, Jonas Savimbi, les Accords de Bicesse ont constitué la première tentative sérieuse de résolution politique d'un conflit qui, depuis l'indépendance, divisait le pays.

Pour la première fois, le dialogue s'est substitué aux armes comme principal instrument de négociation. L'image de la poignée de main entre les signataires est devenue un symbole d'espoir pour des millions d'Angolais lassés par la guerre.

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Cet accord est intervenu dans un contexte international marqué par la fin de la Guerre froide. La réduction des tensions entre les blocs dirigés par les États-Unis et l'ancienne Union soviétique a ouvert de nouvelles perspectives de solutions diplomatiques à plusieurs conflits régionaux, dont celui de l'Angola.

Sous la médiation du Portugal et avec le suivi de la Troïka des observateurs composée du Portugal, des États-Unis et de l'Union soviétique, les parties ont convenu d'un cessez-le-feu, de la démobilisation des forces militaires, de la création des Forces armées angolaises (FAA), de l'instauration du multipartisme et de l'organisation des premières élections générales de l'histoire du pays.

Au-delà d'un simple accord militaire, Bicesse a marqué la naissance de l'Angola politique moderne. C'est à partir de ce moment que le pays a entamé sa transition vers le pluralisme politique, consacré de nouvelles libertés et ouvert l'espace à la participation démocratique des citoyens.

Malgré ces avancées historiques, la paix s'est révélée fragile. Les élections de septembre 1992, considérées comme l'un des piliers de l'accord, ont déclenché une nouvelle crise. La contestation des résultats par l'UNITA et la persistance d'un climat de méfiance entre les parties ont conduit à la reprise du conflit armé, dans une phase encore plus dévastatrice.

Pour de nombreux analystes, le principal écueil de Bicesse ne résidait pas dans son contenu, mais dans sa mise en oeuvre. L'intégration militaire est restée incomplète, les mécanismes de vérification se sont révélés insuffisants et les garanties internationales limitées face à la dégradation du contexte politique interne.

Lors d'une conférence internationale tenue récemment à Luanda pour marquer le 35e anniversaire des Accords de Bicesse, plusieurs personnalités ont plaidé pour une lecture équilibrée de cet épisode historique.

Parmi elles, l'ancien Premier ministre portugais et médiateur du processus, José Manuel Durão Barroso, a qualifié Bicesse d'acte de courage politique et de démonstration que le dialogue demeure la voie la plus efficace pour résoudre les conflits.

Selon lui, l'une des principales leçons de ce processus réside dans la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi et de garantie après la signature des accords de paix.

L'histoire démontrera qu'un accord de paix ne constitue que le début d'un long cheminement. La paix définitive ne sera atteinte que onze ans plus tard, avec la signature du Mémorandum d'entente de Luena, en avril 2002, à la suite de la mort de Jonas Savimbi.

Néanmoins, plusieurs fondements de l'Angola contemporain trouvent leur origine dans Bicesse : le multipartisme, la tenue régulière d'élections, la coexistence de différentes forces politiques et la culture du dialogue institutionnel.

Trente-cinq ans après, Bicesse continue d'offrir des enseignements pour l'avenir. Dans un monde marqué par des conflits persistants, des tensions politiques et des défis à la stabilité, l'expérience angolaise montre qu'aucune guerre ne s'achève uniquement sur le champ de bataille. La construction de la paix exige la confiance, l'inclusion, des institutions solides et une capacité permanente de dialogue.

Pour les nouvelles générations, qui ont grandi en temps de paix, les Accords de Bicesse constituent un exercice essentiel de mémoire historique, rappelant le coût humain de la guerre, les dangers de l'intolérance politique et la valeur du dialogue comme instrument de cohésion nationale.

S'il est vrai que Bicesse n'a pas empêché le retour des armes, il a néanmoins contribué à tracer le chemin que l'Angola suit aujourd'hui. L'accord a échoué dans son objectif immédiat de consolidation de la paix, mais il a réussi à poser les bases de la transformation politique du pays.

Trente-cinq ans plus tard, son héritage demeure vivant dans la démocratie angolaise, les institutions républicaines et la conviction que le dialogue reste l'outil le plus puissant pour préserver l'unité nationale et construire l'avenir.