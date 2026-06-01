Angola: Le pays met en avant la stabilité politique comme socle du développement

Luanda — Le consul général d'Angola dans la région du Katanga, en République démocratique du Congo (RDC), António Miala, a affirmé que la stabilité politique constitue une condition indispensable pour attirer les investissements, stimuler la croissance économique et promouvoir un développement durable.

Selon un communiqué transmis dimanche à l'ANGOP, le diplomate a présenté l'Angola comme un modèle de réconciliation nationale, de reconstruction et de consolidation de la stabilité politique, à l'occasion de la 11e édition de l'Expo Beton RDC 2026, organisée du 27 au 30 mai à Kalemie, dans la province du Tanganyika.

Prenant la parole lors de cette rencontre placée sous le thème « Sécurité, Investissement et Développement durable pour la stabilité régionale », António Miala a mis en lumière les progrès réalisés par l'Angola dans le renforcement de la confiance institutionnelle, de la participation démocratique et de l'organisation régulière des élections.

Il a également souligné l'importance du dialogue, de la cohésion nationale et du renforcement des institutions, qu'il considère comme des piliers essentiels à la reconstruction des pays affectés par les conflits armés.

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Au cours du forum, le diplomate a participé à plusieurs panels consacrés à l'intégration économique régionale, à la coopération douanière et au développement durable.

À cette occasion, il a présenté le Corridor de Lobito comme une infrastructure stratégique susceptible de renforcer la connectivité, l'intégration économique et la prospérité du continent africain.

António Miala a, par ailleurs, réitéré l'engagement de l'Angola à poursuivre son soutien aux efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité en République démocratique du Congo.

En marge de son déplacement dans la province du Tanganyika, le diplomate a été reçu par le président de l'Assemblée provinciale, Kimpu Awel Cyril, à qui il a présenté ses salutations de courtoisie.

Lors de cet entretien, il a mis en avant les importantes potentialités économiques de la région, en particulier dans le secteur minier, tout en soulignant les liens historiques d'amitié et de solidarité qui unissent l'Angola et la République démocratique du Congo. Il a rappelé que des milliers de ressortissants angolais avaient trouvé refuge sur le sol congolais au cours des différentes périodes de conflit qu'a traversées l'Angola.